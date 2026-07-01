La sentencia de Ibrahomovic a Saíd Martínez tras el penal que pitó: "Si yo fuera Senegal"

Ibrahimovic no se guardó nada al analizar la controversial jugada en la transmisión de FOX para Estados Unidos. " Si yo fuera Senegal, estaría haciendo preguntas serias. Esto se está convirtiendo en un patrón. Primero la final de la AFCON contra Marruecos, ahora otro torneo masivo, otro partido enorme, otra decisión de penalti en los minutos finales que va en su contra", afirmó de forma contundente como analista de Fox Sports.

El exjugador de la selección de Suecia, Zlatan Ibrahimovic, reaccionó al partido donde la selección de Senegal perdió por marcador de 3-2 ante Bélgica, luego de un penal que marcó el árbitro Said Martínez en el tiempo añadido del segundo tiempo extra.

Sumado a ello, el exdelantero ironizó sobre la mala fortuna del equipo africano en momentos clave: "¿Me estás diciendo que en dos de los partidos más grandes que han jugado, el momento definitorio viene de un penalti? Eso es increíblemente difícil de aceptar. Siempre he dicho que el fútbol es un juego de contacto. Las grandes finales y los partidos de eliminación directa no deberían decidirse por decisiones blandas. Deja que los jugadores decidan el partido, no las decisiones controvertidas".

Zlatan Ibrahimovic confesó que entiende perfectamente el enojo y la frustración de los senegaleses, puesto que una decisión arbitral les costó la eliminación de la Copa del Mundo donde lucharon hasta el final.

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"Imagina la frustración en ese vestuario de Senegal. Luchan durante noventa minutos, defienden con corazón, lo dan todo por el escudo, y una vez más un solo silbato cambia toda la historia. Entiendo por qué los jugadores de Senegal están enfadados. Entiendo por qué los aficionados están furiosos. Cuando algo así sucede dos veces en los escenarios más grandes, la gente siempre va a cuestionar la consistencia", comentó Ibrahimovic.

Para finalizar, la estrella sueca aclaró que su crítica no es en contra de las selecciones rivales, sino a favor de la justicia en el deporte. “Esto no se trata de Bélgica o Marruecos. Se trata del fútbol. Los jugadores merecen consistencia de los árbitros, especialmente en finales y partidos de eliminación directa de la Copa Mundial donde una decisión puede destruir años de trabajo".