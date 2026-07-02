Iturralde González define la decisión de Said Martínez: "Yo no pito penal"

El experimentado árbitro español Eduardo Iturralde González salió al paso para analizar la acción del penal marcado por el hondureño Saíd Martínez en el dramático Bélgica vs Senegal, partido que se definió en el minuto 120+5' y que decantó la clasificación a favor de los belgas. Iturralde, presente como analista en el Mundial de United 2026, pidió calma ante la polémica y situó la decisión en el terreno de la interpretación arbitral.

"Lo tiene todo para que sea polémico, es una jugada a último minuto y donde se decide la clasificación de un equipo y el otro va a casa", dijo Iturralde, subrayando el contexto emocional que rodea cualquier decisión arbitraria en instantes decisivos. Para el exjuez, ese factor temporal amplifica la discusión pública aunque no altera el análisis técnico.

En su lectura de la jugada, el analista reconoció la presencia de contacto entre ambos jugadores. "Es una jugada que hay contacto, es cierto. El jugador belga se le adelanta al senegalés que quiere despejar y existe el contacto", explicó, describiendo el mecanismo que llevó al colegiado hondureño a señalar la pena máxima.