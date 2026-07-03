Messi tras echar a Cabo Verde y por qué se complicaron: "Un desgaste muy grande"

Leo Messi aseguró este viernes tras la sufrida victoria de Argentina que sabían que Cabo Verde iba a hacer enfrentamiento complicado porque no habían perdido ni contra España ni contra Uruguay, y destacó la igualdad que impera en este Mundial.
"Hoy sabíamos que iba a ser un partido muy duro, que este equipo no había perdido contra España, contra Uruguay", dijo el capitán en zona mixta tras ser designado como mejor jugador de la victoria por 3-2.
"Lo más difícil era encontrar el primer gol", agregó Messi, que añadió que el equipo perdió la pelota y dejó de presionar bien, por lo que se complicó el partido.
"No iba a ser para nada fácil. Esto es lo que te marca este Mundial en especial, que es todo muy igualado. Todos los partidos van a ser dificilísimos", sostuvo.
"Creo que no logramos presionarles como se requería, y a veces las distancias entre nuestras líneas eran demasiado grandes. Cuando intentábamos presionar al defensor partiendo del mediocentro, era difícil", explica.
"Siempre tenían superioridad numérica porque no pudimos igualarles en número, y por eso mantuvieron la posesión del balón y nos hicieron correr detrás de él, ya que nuestra presión no fue lo suficientemente efectiva", apuntó.
Messi afirma que ahora deben intentar descansar tras sufrir "un desgaste muy grande", y analizar los aciertos y los errores que tuvieron durante los 120 minutos.
Además, resaltó la importancia del balón parado, con el que lograron dos de los tantos.
Argentina se medirá a Egipto en octavos de final el próximo martes en Atlanta.