Messi le da revés a Mbappé por la Bota de Oro: la tabla de goleadores del Mundial

Lionel Messi volvió a marcar diferencias en el Mundial 2026 y, con su gol frente a Cabo Verde en los dieciseisavos de final, se consolidó como el máximo artillero del torneo. El capitán argentino llegó a siete anotaciones y recuperó el liderato en la carrera por la Bota de Oro, sacándole un tanto de ventaja al francés Kylian Mbappé.

La estrella de la Albiceleste abrió el marcador en Miami con una definición de categoría y volvió a demostrar que aparece en los momentos decisivos. Su anotación no solo encaminó la clasificación de Argentina, sino que también le permitió despegarse en la tabla de goleadores del campeonato.

Mbappé, figura de Francia, permanece en el segundo lugar con seis goles y sigue siendo el principal perseguidor de Messi en la lucha por el premio al máximo anotador. Con varias rondas por disputarse, el delantero francés aún tiene opciones de alcanzar o superar al argentino en la recta final del torneo.

En el tercer escalón aparecen Harry Kane, de Inglaterra, y Erling Haaland, de Noruega, ambos con cinco anotaciones. Los dos delanteros siguen en competencia y buscarán aprovechar los octavos de final para acercarse a los líderes de la clasificación.