Said Martínez sorprende en Miami y aparece en la previa del Argentina-Cabo Verde

El árbitro hondureño Saíd Martínez volvió a acaparar reflectores durante el Mundial 2026, esta vez lejos del terreno de juego. El lente de Diario DIEZ, a través de nuestra corresponsal Jenny Fernández, captó al silbante catracho en los alrededores del Hard Rock Stadium de Miami, donde asistió al compromiso entre Cabo Verde y Argentina correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

La presencia del "Matemático" en el escenario mundialista se produce días después de su sobresaliente actuación en el vibrante encuentro entre Bélgica y Senegal, un trabajo que recibió elogios por parte de especialistas y que volvió a ratificar la confianza de la FIFA en el colegiado nacido en Tocoa, Colón. Su desempeño lo mantiene entre los árbitros con mayor protagonismo en la recta decisiva del torneo.