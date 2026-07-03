Acaba con la polémica del Mundial 2026: "Sentí un pequeño contacto con el cabello"

La eliminación de Croacia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a Portugal continúa dando de qué hablar por la polémica jugada que terminó diciendo el partido. El tanto que habría significado el empate en el minuto 112' fue invalidado después de que el VAR detectara un leve contacto de Igor Matanovic con el balón antes del remate definitivo. Tras el encuentro, el propio delantero admitió que sintió un roce, aunque reconoció que no estaba completamente seguro de haber intervenido en la acción.

“Sinceramente sentí un pequeño contacto con el cabello y le pregunté al árbitro, no estaba 100 por ciento seguro si la había tocado. Me dijo que tienen un chip en la pelota, que se detectó ese leve contacto, y por lo tanto, es fuera de juego”, explicó Matanovic en declaraciones ofrecidas en la zona mixta. Esa acción terminó siendo clave, ya que anuló el gol croata cuando el equipo buscaba igualar el marcador en los minutos finales. La decisión arbitral provocó un intenso debate debido a que las imágenes de televisión no evidenciaban de manera clara el contacto del atacante con el balón. Esa falta de claridad generó cuestionamientos inmediatos, aunque posteriormente la explicación tecnológica despejó las dudas sobre el fallo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

NUEVA TECNOLOGÍA DEFINIÓ TODO

Para el Mundial 2026, la FIFA incorporó un sistema de balón conectado que incluye un sensor capaz de detectar con exactitud cualquier contacto durante el juego. La información es enviada en tiempo real al VAR, lo que permite analizar cada acción con una precisión mucho mayor que en torneos anteriores. Además del sensor integrado en la pelota, el sistema utiliza gráficos de alta velocidad, similares a los empleados en el críquet, que reflejan las variaciones de la señal en el instante exacto en que se produce el impacto con el balón, facilitando la reconstrucción de la jugada.