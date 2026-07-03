Nagelsmann renuncia tras fracaso en el Mundial 2026; el favorito a sustituirlo

El alemán Julian Nagelsmann, que hoy presentó su renuncia al frente de la selección germana, es el octavo seleccionador que deja el cargo como consecuencia de los resultados obtenidos por su equipo en el Mundial 2026.
La relación la abrió el francotunecino Sabri Lamouchi, relegado del cargo nada más comenzar el Mundial, después de perder por 5-1 contra Suecia, el 15 de junio.
El checo Miroslav Koubek, el escocés Steve Clarke, el surcoreano Hong Myung-bo y el argentino Marcelo Bielsa, seleccionador uruguayo, renunciaron después de que sus selecciones no pasasen de la fase de grupos.
El argentino Sebastián Beccacece, técnico de Ecuador, el neerlandés Ronald Koeman y el alemán Julian Nagelsmann, lo hicieron por no superar los dieciseisavos de final.
La lista de entrenadores que no continúan al frente de sus selecciones es la siguiente: Sabri Lamouchi (Túnez), Steve Clarke (Escocia), Miroslav Koubek (República Checa), Hong Myung-bo (Corea del Sur), Marcelo Bielsa (Uruguay), Sebastián Beccacece (Ecuador), Ronald Koeman (Países Bajos), Julian Nagelsmann (Alemania).
EL CANDIDATO PARA SUSTITUIR A NAGELSMANN
No hay un entrenador en los últimos dos años que haya despertado tanto interés en su vuelta para tantos equipos como Jürgen Klopp, al que nadie ha sacado en todo ese tiempo de su ‘retiro’ como directivo, ahora de Red Bull, hasta que ha surgido su selección, Alemania, que lo ha tentado con conocimiento de causa, con él dispuesto "a asumir el cargo".
Casi una década de su vida dedicada al Liverpool, desde octubre de 2015 hasta junio de 2024, que tuvo su punto final, anunciado y esperado desde enero de 2024. “Me estoy quedando sin energía. No tengo ningún problema, obviamente. Sabía que tendría que anunciarlo en algún momento, está todo bien, pero sé que no puedo hacer este trabajo una y otra vez”, expuso entonces el técnico, dentro de la naturalidad del fin de un ciclo exhausto.
Jürgen Klopp, polémica incluida con Nagelsmann, a cuenta del debate sobre la inclusión de Deniz Undav en el once y de la permanencia en la alineación tipo de Jamal Musiala en este Mundial 2026, llegó como comentarista televisivo a Estados Unidos y volverá, si la negociación concluye con el acuerdo esperado, de vuelta a los banquillos dos años después. De seleccionador.