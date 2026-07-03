Nagelsmann renuncia tras fracaso en el Mundial 2026; el favorito a sustituirlo

El alemán Julian Nagelsmann, que hoy presentó su renuncia al frente de la selección germana, es el octavo seleccionador que deja el cargo como consecuencia de los resultados obtenidos por su equipo en el Mundial 2026. La relación la abrió el francotunecino Sabri Lamouchi, relegado del cargo nada más comenzar el Mundial, después de perder por 5-1 contra Suecia, el 15 de junio.

El checo Miroslav Koubek, el escocés Steve Clarke, el surcoreano Hong Myung-bo y el argentino Marcelo Bielsa, seleccionador uruguayo, renunciaron después de que sus selecciones no pasasen de la fase de grupos. El argentino Sebastián Beccacece, técnico de Ecuador, el neerlandés Ronald Koeman y el alemán Julian Nagelsmann, lo hicieron por no superar los dieciseisavos de final. La lista de entrenadores que no continúan al frente de sus selecciones es la siguiente: Sabri Lamouchi (Túnez), Steve Clarke (Escocia), Miroslav Koubek (República Checa), Hong Myung-bo (Corea del Sur), Marcelo Bielsa (Uruguay), Sebastián Beccacece (Ecuador), Ronald Koeman (Países Bajos), Julian Nagelsmann (Alemania). No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

EL CANDIDATO PARA SUSTITUIR A NAGELSMANN

No hay un entrenador en los últimos dos años que haya despertado tanto interés en su vuelta para tantos equipos como Jürgen Klopp, al que nadie ha sacado en todo ese tiempo de su ‘retiro’ como directivo, ahora de Red Bull, hasta que ha surgido su selección, Alemania, que lo ha tentado con conocimiento de causa, con él dispuesto "a asumir el cargo".