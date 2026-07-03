Mundial 2026: definidos los cruces de octavos de final, fechas y horarios

La vigente campeona del mundo, Argentina, selló su clasificación luego de vencer a Cabo Verde y ahora se medirá a Egipto el martes 7 de julio en el Atlanta Stadium. Por su parte, Brasil confirmó su condición de líder del Grupo C y, después de eliminar a Japón por 2-1, buscará el pase a cuartos de final frente a una sorprendente Noruega, que dejó en el camino a Costa de Marfil.

Los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 ya quedaron definidos y prometen una serie de enfrentamientos de alto nivel entre varias de las selecciones favoritas al título. Tras concluir la ronda de dieciseisavos, los mejores equipos del torneo avanzaron a una fase en la que ya no habrá margen de error.

Francia también ratificó su candidatura al golear 3-0 a Suecia y tendrá como rival a Paraguay, selección que dio uno de los grandes golpes del torneo al eliminar a Alemania en la tanda de penales. Mientras tanto, Inglaterra superó a República Democrática del Congo y protagonizará otro de los cruces más atractivos cuando enfrente a México.

España, que finalizó como líder del Grupo H, enfrentará a Portugal en Dallas. En tanto, Bélgica, que remontó un 0-2 para eliminar a Senegal en el alargue, se verá las caras con Estados Unidos, que avanzó tras imponerse con autoridad sobre Bosnia y Herzegovina.

La ronda de octavos arrancará el sábado 4 de julio con los partidos Canadá ante Marruecos y Paraguay frente a Francia. El domingo será el turno de Brasil contra Noruega y México frente a Inglaterra, mientras que el lunes jugarán España vs Portugal y Bélgica contra Estados Unidos. La fase se cerrará el martes con los enfrentamientos entre Argentina y Egipto, además del duelo Suiza vs Colombia.