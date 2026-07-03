Se burlan de la clasificación de Portugal: "Si Matanovic hubiera sido calvo..."

Los aficionados y los medios croatas reaccionaron con indignación y dolor tras la eliminación de su selección en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, al caer 2-1 ante Portugal en Toronto en un partido marcado por la polémica de un gol anulado en el tiempo extra. La prensa local habló de una mezcla de orgullo y frustración tras una derrota que dejó a Croacia fuera de los octavos de final en un desenlace dramático. El portal Index resumió el sentimiento general con el titular "Bravo, Croacia", destacando la entrega del equipo pese a la eliminación ante un Portugal que, según ese medio, se benefició del criterio arbitral.

Portugal remontó un partido que empezó perdiendo, pero la indignación de Croacia se debe a la anulación de un gol en el minuto 13 del tiempo extra, que habría supuesto el 2-2 y habría llevado el encuentro a la prórroga. En ese momento, con 2-1 a favor de Portugal, un balón al área pareció rozar a Matanovic, cuando otro jugador croata, Pasalic, estaba en fuera de juego, con lo que se anuló el empate posterior de Gvardiol. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El árbitro noruego Espen Eskas validó el gol, pero el VAR lo revisó y al final se anuló. La polémica ha sido tal que la FIFA tuvo que explicar en un comunicado que los sensores que lleva el balón oficial mostraron que hubo un contacto de Matanovic en la jugada previa al gol. El diario Vecernji list denunció con dureza la actuación arbitral con el titular "A Croacia le robaron, deliberadamente". "El árbitro noruego Espen Eskas fue parcial de principio a fin; no se pitó ni una sola falta dudosa, ni una sola interrupción dudosa a favor de Croacia, todas las decisiones cuestionables, que fueron muchas, favorecieron a Portugal", sostiene esa cabecera, una de las más influyentes del país.