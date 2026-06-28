Carrera de los 1,000 goles: Messi poco a poco se le acerca a Cristiano Ronaldo

La lucha por convertirse en el primer futbolista en alcanzar los 1,000 goles oficiales sigue teniendo como grandes protagonistas a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.
Ambos continúan ampliando su legado en el Mundial de 2026 y mantienen viva una carrera que podría marcar un antes y un después en la historia del fútbol.
El más cercano a la histórica cifra es Cristiano Ronaldo. El delantero portugués, de 41 años, suma 975 goles oficiales en 1,327 partidos disputados entre clubes y selección, por lo que únicamente necesita 25 anotaciones más para llegar a los cuatro dígitos, una marca sin precedentes en el fútbol profesional. En el Mundial 2026 tiene dos celebraciones.
Por su parte, Lionel Messi también continúa escribiendo páginas doradas con sus seis tantos en el Mundial 2026. El argentino, que recientemente marcó frente a Jordania en la fase de grupos del Mundial 2026, alcanzó los 917 goles oficiales en su carrera tras disputar 1,159 encuentros.
El rosarino, de 39 años, se mantiene como el principal perseguidor de Cristiano en esta histórica batalla entre dos de los mejores futbolistas de todos los tiempos.
Con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi aún en competencia, el fútbol mundial sigue disfrutando de una rivalidad histórica que ahora tiene un nuevo objetivo: conquistar la barrera de los 1,000 goles oficiales, un récord que parecía imposible y que hoy está más cerca que nunca de hacerse realidad.
Detrás de ambos aparecen varias leyendas que dominaron distintas épocas del fútbol mundial. El austríaco Josef Bican ocupa el tercer lugar con 805 goles, seguido por el brasileño Pelé con 770, su compatriota Romário con 761 y el húngaro Ferenc Puskás con 760.
El polaco Robert Lewandowski, todavía en activo, completa el grupo de los grandes artilleros con 718 tantos.
Máximos goleadores de la historia
Cristiano Ronaldo – 975 goles.
Lionel Messi – 917 goles.
Josef Bican – 805 goles.
Pelé – 770 goles.
Romário – 761 goles.
Ferenc Puskás – 760 goles.
Robert Lewandowski – 718 goles.