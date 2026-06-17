Colombia vs Uzbekistán EN VIVO: hora y por dónde ver el debut de los cafeteros

Con un Luis Díaz encendido y como principal carta ofensiva de Néstor Lorenzo , la selección de Colombia intentará comenzar con el pie derecho su participación en el grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026 cuando se mida ante Uzbekistán.

Los Cafeteros llegan con la misión de aprovechar el empate (1-1) entre Portugal y la República Democrática del Congo para tomar ventaja en una zona que promete una intensa lucha por los boletos a la siguiente ronda.

El compromiso se disputará este miércoles 17 de junio desde las 8:00 pm en el imponente AT&T Stadium de Arlington, Dallas, Texas, uno de los escenarios más emblemáticos del torneo.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo llegan a esta instancia en un estado de forma envidiable, tras firmar una eliminatoria sudamericana de altísimo nivel.

El conjunto colombiano demostró solidez, contundencia y un futbol dinámico que les permitió asegurar su boleto a la Copa del Mundo sin los sufrimientos del ciclo pasado, consolidándose como una de las escuadras más regulares y peligrosas de la siempre exigente zona de la Conmebol.

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Por su parte, Uzbekistán pisa el césped del coloso capitalino con la motivación a tope y el sueño de trascender en su presentación mundialista.

El cuadro asiático logró su clasificación tras una histórica y destacada participación en las eliminatorias de la AFC, demostrando un crecimiento táctico notable y una gran resiliencia, fue entonces, donde un empate sin goles ante los Emiratos Árabes Unidos en junio de 2025 les otorgó matemáticamente el pase directo, convirtiéndose en el primer debutante asiático y marcando un hito para su país.

¿DÓNDE PODRÁS VER EL PARTIDO?

La transmisión oficial para todo el territorio hondureño estará disponible por TIGO SPORTS, tanto por señal abierta como por los principales cableoperadores.

Por su parte, en Colombia RCN Televisión transmite en vivo y en señal abierta los partidos de los cafeteros en la Copa Mundial de la FIFA 2026, con cobertura previa y pospartido en su señal y aplicación oficial, según la programación y anuncios recientes del canal y medios locales.