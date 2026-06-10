Corea del Sur vs República Checa EN VIVO, hora y dónde ver el Mundial

La actividad del Grupo A del Mundial 2026 continuará este jueves con el enfrentamiento entre Corea del Sur y República Checa, dos selecciones que buscarán arrancar con buen pie su participación en la competencia. Tras conocerse el resultado del duelo entre México y Sudáfrica, ambos equipos intentarán sumar tres puntos que les permitan posicionarse en los primeros lugares de la clasificación. El encuentro se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara, escenario que albergará uno de los partidos más atractivos de la jornada. Además, el compromiso será seguido de cerca por la afición mexicana, ya que coreanos y checos serán rivales del Tri en la fase de grupos y el duelo servirá para analizar sus fortalezas y debilidades.

HORA Y DÓNDE VERLO

Corea del Sur y República Checa medirán fuerzas este jueves 11 de junio de 2026 sobre el césped de la casa de las Chivas. El choque está programado para iniciar a las 8:00 de la noche, hora de Honduras, y podrá verse en territorio hondureño a través de la señal de Tigo Sports. La selección asiática llega a la Copa del Mundo después de completar una preparación intensa en territorio mexicano. Los surcoreanos cerraron su etapa de amistosos el pasado 3 de junio con una victoria por 1-0 sobre El Salvador, luego de haber goleado 5-0 a Trinidad y Tobago en otro compromiso de preparación frente a equipos de la Concacaf.