Croacia vs Ghana EN VIVO: ¡se mueve la pelota en Lincoln Financial Field

Croacia y Ghana están empatando sin goles en el cierre de la fecha tres de la Copa del Mundo.

El conjunto africano afronta este compromiso tras empatar 0-0 frente a Inglaterra, resultado que le permitió conservar el invicto y mantener su arco en cero durante el certamen. Por su parte, los dirigidos por Zlatko Dalić recuperaron terreno gracias a una ajustada victoria por 1-0 sobre Panamá, llegando con mayor confianza para disputar un partido de alta exigencia.

Aunque Ghana ha mostrado una gran solidez defensiva, la experiencia y calidad individual de Croacia podrían marcar diferencias en un encuentro muy equilibrado. Los europeos parten con un ligero favoritismo por la jerarquía de su plantel, pero todo apunta a que necesitarán desplegar su mejor fútbol para superar a unas Estrellas Negras que han demostrado ser un rival muy difícil de vencer.

El compromiso se disputará este sábado 27 de junio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos, a partir de las 3:00 de la tarde, hora de Honduras. El árbitro canadiense Drew Fischer será el encargado de impartir justicia, mientras que la transmisión del encuentro estará disponible a través de la señal de Tigo Sports.