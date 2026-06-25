Estados Unidos vs Turquía EN VIVO: ¡Los anfitriones buscan cerrar invíctos!

El mediocampista Christian Pulisic aseguró en la previa del encuentro que el equipo atraviesa un gran momento anímico gracias a los buenos resultados obtenidos. El capitán estadounidense destacó que llegar con victorias consecutivas fortalece la confianza del grupo y representa una motivación extra para afrontar el siguiente desafío.

La selección de Estados Unidos afrontará este jueves su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 con la tranquilidad de haber asegurado prácticamente el primer lugar del Grupo D. Luego de sumar dos triunfos consecutivos, el conjunto norteamericano no está obligado a ganar frente a Turquía, aunque el plantel mantiene la ambición de cerrar esta etapa con una nueva victoria.

El compromiso se disputará este jueves a las 8:00 de la noche, hora de Honduras, en el SoFi Stadium, ubicado en las afueras de Los Ángeles. Será el mismo escenario donde Estados Unidos debutó con una contundente goleada de 4-1 sobre Paraguay, resultado que posteriormente complementó con un triunfo por 2-0 frente a Australia, logrando por primera vez desde el Mundial de 1930 ganar sus dos primeros partidos de una fase de grupos.

Las actuaciones del conjunto dirigido por Mauricio Pochettino han despertado la ilusión de la afición local, que sueña con una destacada participación en la Copa del Mundo organizada en casa. Si bien Paraguay y Australia no figuraban entre los grandes favoritos del torneo, el rendimiento mostrado por Estados Unidos ha dejado sensaciones muy positivas de cara a la fase de eliminación directa.

Ahora, el reto será mantener ese nivel frente a una selección de Turquía que buscará complicar los planes del anfitrión. El encuentro podrá seguirse en vivo por Tigo Sports, en un duelo que servirá para confirmar si Estados Unidos puede completar una fase de grupos perfecta antes de iniciar el camino rumbo a los octavos de final.