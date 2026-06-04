Guatemala sufre otra goleada en amistoso internacional: así lo venció Chequia

En Harrison, Nueva Jersey, República Checa venció 3-1 a Guatemala en el último amistoso de preparación de los checos previo al Mundial 2026. En el partido los europeos demostraron autoridad en un duelo de ritmo intenso que sirvió como 'ensayo final' antes de su debut mundialista.

Los rojos comenzaron con el pie derecho y abrieron el marcador al minuto 11: Pavel Sulc cedió antes del medio campo para Patrik Schick, quien controló, llevó el balón, hizo el recorte hacia adentro y disparó con su zurda desde fuera del área, venciendo al portero para poner el 1-0. Guatemala reaccionó progresivamente y José Rosales tuvo ocasión clara al 20', pero su remate se desvió levemente por el poste izquierdo del arquero Matej Kovar.

El empate chapín llegó al minuto 40 tras un grave error defensivo checo: la zaga no cortó el balón y Kovar no pudo despejar, permitiendo que Óscar Santis y Daniel Méndez provocaran un rebote que William Fajardo remató sin portero para empatar 1-1 antes del descanso. Guatemala llegó con dos amistosos previos perdidos (1-0 ante Canadá y 7-0 ante Argelia), pero mostró resistencia en el primer tiempo.

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La segunda parte cambió con cuatro variantes del técnico checo Miroslav Koubek: entraron Jaroslav Zeleny, Vladimir Darida, Adam Hložek y Tomas Holes. El 2-1 llegó al minuto 71 con un cabezazo de Tomás Chory (no Tomas Chory como inicialmente se reportó), quien aprovechó su altura para rematar a primer palo y poner la ventaja europea. Guatemala intentó descontar pero Arquímides Ordóñez falló al 73'.

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Denis Višinský selló el 3-1 definitivo al minuto 79 tras un error horroroso del portero Luis Morán: el arquero chapín perdió el balón dentro del área tras un pase de José Pinto, y el delantero del Viktoria Plzeň no falló. Tomás Chory tuvo el cuarto al 87' pero su remate de cabeza fue atajado por Morán.

La selección checa clasificó al Mundial 2026 en el repechaje tras vencer a Dinamarca en penales (3-1) después de empatar 2-2, rompiendo 20 años sin estar en un Mundial. Integra el Grupo A junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur. Debutará el 11 de junio en Guadalajara contra Corea del Sur, luego enfrentará a Sudáfrica el 18 de junio en Atlanta, y cerrará ante México el 24 de junio en el Estadio Azteca.