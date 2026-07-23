¿Klopp en el Mundial 2030? El anuncio que deja en vilo a todo un país

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) ha convocado para este viernes una conferencia de prensa sin ofrecer detalles al respecto, aunque se espera que presente a Jürgen Klopp como nuevo seleccionador para relevar a Julian Nagelsmann. Aunque la invitación de la DFB a la conferencia de prensa, no da detalles, se sabe que se ha venido negociando para incorporar al extécnico del Borussia Dortmund y del Liverpool, cuyo impedimento clave era el contrato vigente como director global de fútbol del consorcio Red Bull.

En las últimas horas, medios alemanes han hablado de un arreglo con Red Bull consistente en que la DFB donará un millón de euros a una fundación del gigante de las bebidas energéticas dirigida a combatir la cuadraplejía. Entre Klopp y la DFB ya había un acuerdo, con lo que la última palabra la tenia Red Bull. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE



Klopp es una de las personalidades que más ha marcado el fútbol alemán en las últimas décadas, sobre todo en sus años con el Borussia Dortmund, al que sacó dos veces campeón desafiando la hegemonía del Bayern Múnich, y llegó a una final de la Liga de Campeones.