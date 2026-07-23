  1. Mundial 2026

¿Klopp en el Mundial 2030? El anuncio que deja en vilo a todo un país

La Federación Alemana podría presentar mañana a Jürgen Klopp como nuevo seleccionador.

¿Klopp en el Mundial 2030? El anuncio que deja en vilo a todo un país

Klopp volverá a los banquillos luego de haber dejado el Liverpool hace un tiempo.
23 de julio de 2026 a las 08:49

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) ha convocado para este viernes una conferencia de prensa sin ofrecer detalles al respecto, aunque se espera que presente a Jürgen Klopp como nuevo seleccionador para relevar a Julian Nagelsmann.

Aunque la invitación de la DFB a la conferencia de prensa, no da detalles, se sabe que se ha venido negociando para incorporar al extécnico del Borussia Dortmund y del Liverpool, cuyo impedimento clave era el contrato vigente como director global de fútbol del consorcio Red Bull.

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En las últimas horas, medios alemanes han hablado de un arreglo con Red Bull consistente en que la DFB donará un millón de euros a una fundación del gigante de las bebidas energéticas dirigida a combatir la cuadraplejía.

Entre Klopp y la DFB ya había un acuerdo, con lo que la última palabra la tenia Red Bull.

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Klopp es una de las personalidades que más ha marcado el fútbol alemán en las últimas décadas, sobre todo en sus años con el Borussia Dortmund, al que sacó dos veces campeón desafiando la hegemonía del Bayern Múnich, y llegó a una final de la Liga de Campeones.

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Su siguiente estación fue el Liverpool, equipo con el que conquistó la Liga de Campeones, además de varios títulos ingleses, incluida la Premier League.

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