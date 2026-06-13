Messi lo hace público y celebra su histórica marca previo al debut en el Mundial

El debut de Lionel Messi en Mundiales sucedió el 16 de junio de 2006 por la segunda fecha del Grupo C frente a Serbia y Montenegro, en el Veltins-Arena de Schalke 04. Ese día, el equipo comandado por José Pekerman brilló con un inolvidable 6-0. A las puertas del debut de Argentina en el Mundial de United 2026, Messi aprovechó para celebrar sus 20 años de dicho histórico debut con la albiceleste en una justa mundialista y posiblemente la última que dispute.

El astro argentino publicó en redes una serie de fotos celebrando el camino recorrido desde su primera Copa del Mundo, la del 2006, hasta esta de 2026 que está a punto de comenzar. Un hilo de imágenes donde se ha reservado un lugar especial para el otro gran ídolo del fútbol argentino: Diego Armando Maradona. Messi concluyó el post con imágenes recientes que evidencian la evolución y la madurez de aquel extremo eléctrico e inalcanzable en el mago y fino estilista que es el 10 a día de hoy. Y es que reinventarse es el gran atributo del rosarino en estos últimos años. Adaptar su fútbol y sus virtudes a un momento diferente y así mantenerse como uno de los mejores del mundo. LOS RECUERDOS DE SU ESTRENO No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE José Néstor Pekerman no iba a repetir el error. Después de haber forjado a una generación dorada en las juveniles argentinas, el técnico había asumido la conducción de la mayor como la continuidad natural de un proceso exitoso: campeón mundial juvenil en Catar 1995, Malasia 1997 y Argentina 2001, no había nadie que conociera más a los integrantes de la nueva camada.

La Albiceleste había aterrizado en Alemania con sus sueños habituales, después de una gran Eliminatoria en la que había finalizado como líder junto a Brasil y con Pekerman, hasta entonces coordinador de selecciones nacionales, como entrenador tras la renuncia de Marcelo Bielsa. La formación estaba consolidada y en las tribunas se ovacionaba al “equipo de José” pero la irrupción de Lionel Messi en el Barcelona lo convirtió en una presencia inevitable. Campeón de España y de Europa como prospecto al lado de la figura estelar de Ronaldinho, la 'Pulga' se ganó su lugar en la nómina de 23. Pekerman, quien había orquestado su estreno ante Paraguay en las juveniles y lo había hecho debutar en el primer equipo en un amistoso ante Hungría, sentó a la estrella emergente y le anticipó su rol mundialista: “Con vos no va a pasar lo que pasó con Diego, que a la misma edad no pudo ir en el '78”, le dijo. "Lo único malo que te tengo que decir es que el equipo, en cuanto a titularidad, está muy bien conformado. Aprovechá todo esto, pero para integrarte, para ver todo lo que te va a pasar. Están las grandes figuras de Argentina, que tienen ya gran experiencia, vas a estar con ellos, viví todos los momentos. Vos vas a ser el mejor jugador del mundo, yo vislumbro eso -le anticipó-. Pero este Mundial todavía no va a ser el tuyo. Ojalá te demos los máximos minutos que te podemos dar para que disfrutes ya de adentro lo que es un Mundial. Pero no estamos seguros de cuántos van a ser. Tu Mundial es el de Sudáfrica.