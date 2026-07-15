Lionel Messi vs Lamine Yamal: de la foto en la bañera a la final del Mundial 2026

El fútbol tiene historias que superan a la ficción, y la gran final de la Copa del Mundo 2026 nos regalará el capítulo más increíble de todos. Argentina y España se verán las caras para definir al campeón del planeta. En el centro del escenario estarán dos nombres que comparten un pasado mágico: el legendario Lionel Messi y el joven prodigio Lamine Yamal.





La foto del Milagro: ¿Por qué Messi bañó a Yamal de bebé?

En las últimas semanas, una fotografía vieja ha inundado las redes sociales y hoy cobra más sentido que nunca. Es una imagen del año 2007 en la que un jovencísimo Lionel Messi, de apenas 20 años y cabello largo, sonríe con timidez mientras ayuda a bañar y sostiene a un bebé de cinco meses en una tina de plástico. Ese tierno bebé era Lamine Yamal. ¿Por qué se dio esta foto? Se trató de una sesión de fotos benéfica para un calendario solidario de UNICEF, el diario deportivo Sport y la Fundación FC Barcelona.



Los padres de Lamine vivían en un barrio humilde y ganaron un sorteo de UNICEF para que su bebé se tomara una foto con un jugador del Barça. Por cosas del destino, les tocó Messi. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El fotógrafo Joan Monfort recordó que Messi era sumamente introvertido en esa época. Entró al vestuario visitante del Camp Nou y se topó con una tina con agua y un bebé. Al principio no sabía ni cómo cargarlo, pero con la ayuda de un patito de goma y la mamá de Lamine, la magia ocurrió. Hoy, casi dos décadas después, ese bebé que fue "bautizado" por el mejor jugador de la historia buscará arrebatarle la Copa del Mundo.





El maestro vs el alumno

Lionel Messi llega a esta cita histórica como el maestro indiscutible del fútbol mundial, liderando a Argentina a sus 39 años con la misma jerarquía de siempre. Aunque ya no posee la velocidad explosiva de su juventud, Leo ha transformado su juego para convertirse en un cerebro total sobre el campo: dosifica sus esfuerzos, lee los espacios como nadie y decide el ritmo del partido con pases quirúrgicos o tiros libres perfectos. Su carrera está repleta de récords casi imposibles de repetir, destacando sus ocho Balones de Oro y el título mundial de Qatar, lo que lo convierte en el gran referente de la Albiceleste que busca retener la corona. Por otro lado, Lamine Yamal representa la frescura, el descaro y el futuro del deporte a sus apenas 19 años. El joven extremo de la selección española destaca por su velocidad eléctrica, su habilidad para encarar defensas en el uno contra uno y una madurez mental que sorprende para su corta edad. Formado también en la cantera del Barcelona, Lamine ya sabe lo que es ganar una Eurocopa y ser el goleador más joven en la historia de su país. Su estilo de juego es pura electricidad en la banda derecha, donde busca desbordar constantemente y generar peligro con su letal pierna zurda.



Este enfrentamiento no es solo un partido por la Copa del Mundo, sino el choque de dos generaciones que comparten el mismo ADN futbolístico.

Mientras Messi busca cerrar con broche de oro un ciclo legendario demostrando que la experiencia y la inteligencia técnica aún dominan el planeta, Yamal quiere consolidar el cambio de guardia definitivo, demostrando que el bebé que una vez fue bendecido por el astro argentino hoy está listo para reclamar su propio trono en el fútbol mundial.



¿Cuándo y a qué hora se juega la final del Mundial 2026?