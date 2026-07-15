España vs Argentina final Mundial 2026: cuándo es, hora y dónde ver el partido

El torneo de fútbol más grande de la historia está a solo un paso de terminar. Tras un mes lleno de emociones y 101 partidos disputados, la Copa del Mundo 2026 se decidirá este domingo 19 de julio. El espectacular MetLife Stadium, en Nueva Jersey, será el escenario donde se coronará al nuevo rey del fútbol mundial.

España busca su segunda estrella



La selección española aseguró su boleto a la gran final tras vencer con autoridad a Francia por 2-0. Los goles del triunfo llegaron gracias a un penalti cobrado por Mikel Oyarzabal y un tanto del lateral Pedro Porro.



El camino de España en este torneo ha sido casi perfecto:

-Han clasificado a la segunda final de su historia (la primera fue en Sudáfrica 2010).

-Presumen de una defensa de hierro: solo han recibido un gol en todo el campeonato.

El rival por el título



En el otro lado del cuadro,Argentina derrotó a Inglaterra y se metió a una nueva final para conocer al nuevo monarca en este 2026. Un primer gol de Anthony Gordon comenzó todo para los europeos tras un gran anticipo a Nahuel Molina que se durmió, pero todo estaba preparado para una remontada épica. Primero con golazo de Enzo Fernández y luego un cabezazo de Lautaro Martínez, ambos a pases de Lionel Messi. Argentina ahora se mide a la España de Lamine Yamal. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Un estadio digno de una final histórica

El partido se jugará en el MetLife Stadium, un coloso con capacidad para más de 82,000 espectadores. Este recinto es famoso por ser la casa de los Giants y los Jets de la NFL, y cuenta con un gran historial en eventos masivos:



El MetLife Stadium ya fue sede del Super Bowl en 2014 y de la final de la Copa América Centenario en 2016. Ahora, se prepara para el evento más importante de su historia.

Horarios para no perderse el partido



El pitazo inicial de la gran final del primer Mundial con 48 selecciones se dará en los siguientes horarios:



-Centroamérica: 1:00 P.M.

-Panamá: 2:00 P.M.

-España: 9:00 P.M

¿Dónde ver la final del Mundial 2026?