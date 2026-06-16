Mbappé tras superar a Messi y acercarse a Klose: "Tendré que jugar hasta los 80"

El delantero francés Kylian Mbappé se convirtió este martes en el máximo goleador de la historia de Francia tras anotar un doblete ante Senegal en el partido que cerró la primera jornada del Grupo I del Mundial.
Mbappé con estos dos goles, lloegó a los 58 goles con Francia en 99 partidos, superando a Olivier Giroud, que marcó un total de 57 en los 137 partidos que disputó con Les Blues.
El delantero del Real Madrid adelantó a los galos con un buen disparo cruzado por bajo tras un pase de Olise. Barcola puso el segundo y, tras un final alocado en el que Ibrahim Mbaye marcó el 2-1 para Senegal, el punta del Madrid anotó de nuevo para empatar a Gerd Müller con 14 goles mundialistas, quedándose solo por detrás de Miroslav Klose (16 goles) y Ronaldo Luiz Nazário de Lima (15).
DECLARACIONES DE MBAPPÉ
Luego del triungo, el capitán de Francia se ha pronunciado en RMC sobre el estreno mundialista: “Siempre es bueno comenzar así un Mundial. Da un poco más de tranquilidad. Lo hemos visto con los otros equipos; es difícil empezar con una victoria”.
Del mismo modo, ha tenido palabras para los que hablaron en su contra: “¿Las críticas? No tiene sentido buscar venganza. Si empezara a jugar para callar a todos los que me critican, tendría que jugar hasta los 80 años. Juego para hacer historia para mi país y para ayudar a mi equipo a ganar el Mundial”.