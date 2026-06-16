Mbappé tras superar a Messi y acercarse a Klose: "Tendré que jugar hasta los 80"

El delantero francés Kylian Mbappé se convirtió este martes en el máximo goleador de la historia de Francia tras anotar un doblete ante Senegal en el partido que cerró la primera jornada del Grupo I del Mundial.

Mbappé con estos dos goles, lloegó a los 58 goles con Francia en 99 partidos, superando a Olivier Giroud, que marcó un total de 57 en los 137 partidos que disputó con Les Blues.