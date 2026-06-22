Messi histórico: el golazo que lo convierte en el máximo goleador en Mundiales

Leo Messi pasa a la historia de los mundiales tras anotar un golazo ante Austria y superar a Miroslav Klose (16) como el máximo goleador en las Copas del mundo. La historia que hizo hoy Messi no empezó nada bien tras fallar un penal en el minuto 7. Sin embargo, Leo siguió intentandolo y en el minuto 38 se ha convertido en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

La jugada del gol histórico nació de un rezago que mandó Facundo Medina, quién se la dejó en la frontal del área, Thiago Almado hizo una pantalla y el '10' llegó desde atrás y se sacó un disparo ajustado al palo derecho de Schlager para colocar el 1-0.

Un gol que lo colocó como el 'Pichichi' de este Mundial y el máximo anotador de la historia de este torneo, con 17. Tres más que Mbappé.



Máximos goleadores históricos de la Copa del Mundo