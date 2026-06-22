El penal que le pitaron a Argentina... ¡y Messi lo falla ante Austria!

En la primera jugada de peligro de la Albiceleste, el delantero Lautaro Martínez fue derribado por Stefan Posh cuando se perfilaba para disparar.

Tan solo tres minutos del primer tiempo corrían cuando la selección argentina tuvo a favor un penal contra Austria en el partido de la segunda fecha del grupo J del Mundial 2026.

Toda la selección argentina reclamaba el posible penal al árbitro egipcio Amin Mohamed Omar, que tuvo que esperar varios segundos la comunicación del VAR para ir a revisar la acción.

Tras un par de minutos, el colegiado finalmente decretó la pena máxima y el capitán Leo Messi se alistaba para ejecutarlo. Pero lo que nadie pensaría era que fallaría desde los 12 pasos.

Messi tomó una corta carrera su disparo se fue desviado. El '10' perdió la gran oportunidad de convertirse en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo, ya que está igualado con el alemán Miroslav Klose con 16 dianas.