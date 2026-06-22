  1. Mundial 2026

El penal que le pitaron a Argentina... ¡y Messi lo falla ante Austria!

En el arranque del partido el combinado argentino pudo ponerse en ventaja con un polémico penal que terminó errando el capitán.

El penal que le pitaron a Argentina... ¡y Messi lo falla ante Austria!
22 de junio de 2026 a las 11:07

Tan solo tres minutos del primer tiempo corrían cuando la selección argentina tuvo a favor un penal contra Austria en el partido de la segunda fecha del grupo J del Mundial 2026.

En la primera jugada de peligro de la Albiceleste, el delantero Lautaro Martínez fue derribado por Stefan Posh cuando se perfilaba para disparar.

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Toda la selección argentina reclamaba el posible penal al árbitro egipcio Amin Mohamed Omar, que tuvo que esperar varios segundos la comunicación del VAR para ir a revisar la acción.

Tras un par de minutos, el colegiado finalmente decretó la pena máxima y el capitán Leo Messi se alistaba para ejecutarlo. Pero lo que nadie pensaría era que fallaría desde los 12 pasos.

Messi tomó una corta carrera su disparo se fue desviado. El '10' perdió la gran oportunidad de convertirse en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo, ya que está igualado con el alemán Miroslav Klose con 16 dianas.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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