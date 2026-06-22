Le pide matrimonio en el partido de Uruguay... ¡y justo empata Cabo Verde!

El combinado africano se había puesto en ventaja con un gol de tiro libre a los 21 minutos del primer tiempo, pero la 'Celeste' logró darle vuelta al marcador con dos tantos al filo del descanso.

Cabo Verde y Uruguay nos regalaron uno de los mejores partidos del Mundial 2026 tras igualar 2-2 en Miami por la segunda fecha del grupo H.

Durante el triunfo parcial de los charrúas se produjo una escena única en las gradas. Un aficionado le pidió matrimonio a su pareja mientras sujetaba en sus brazos al bebé que tienen juntos.

El hincha uruguayo le colocaba el anillo a su futura esposa y el episodio se convertiría en uno de los momentos más bonitos de su vida. De hecho, los otros aficionados celebraban este compromiso entre ambos.



Sin embargo, en pleno acto, Cabo Verde anotó el definitivo 2-2 con el que ambas selecciones se repartieron un punto. La escena es surrealista y la cara de ambos es un poema.

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El video no tardó en viralizarse por las redes sociales y algunos los felicitaron por su propuesta de matrimonio, pero otros fueron ácidos con sus comentarios.

"Lo mas uruguayo que vas a ver en tu vida", "Empezó bien ese matrimonio", "Hermano es una señal de que no tenes que casarte" y "Destinada a separarse esa pareja si empiezan con tanta mufa", fueron algunas reacciones de los usuarios.

