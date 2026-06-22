Técnico de Cabo Verde tiró un dardo a Bielsa y Uruguay: "Eso no es juego limpio"

Cabo Verde se confirmó como la selección revelación del Mundial 2026. Tras sorprender con un histórico empate ante España (0-0) en la apertura del grupo H, este domingo sumó otro punto al igualar 2-2 contra Uruguay y cuenta con grandes chances de clasificar a la siguiente ronda. El encuentro que se disputó en el Hard Rock Stadium de Miami, incluso, lo llegó a tener por encima del marcador, cuando a los 21 minutos del primer tiempo Kevin Pina anotó el 1 a 0. Luego vendría la reacción charrúa mediante Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio, ambos sobre el cierre de la parte inicial. No obstante, a los 15 del complemento Hélio Varela anotó el tanto que provocó el reparto de unidades.

Tras el encuentro, el que exteriorizó sus sensaciones fue Leitão Brito, entrenador de Cabo Verde, que en una primera instancia aprovechó los micrófonos de la transmisión oficial para resaltar el papel de sus dirigidos, que consiguieron neutralizar a cada uno de los favoritos de la zona. "Primero tengo que felicitar a nuestros jugadores, nuestro equipo, a nuestra gente, pero el partido que jugamos con el corazón. Terminamos el partido con muchas dificultades, con muchos jugadores con calambres. Pero nuestro equipo siempre estuvo ahí valiente, siempre buscó querer ganar el partido y eso nos deja muy satisfechos", comentó Brito. Acto seguido, realizó su descargo contra el combinado charrúa y contra su técnico por la acción en el tanto del 1-1. "Hay que tener en cuenta que Uruguay es un adversario de altísimo nivel que nos creó bastante dificultades, pero creo que, sobre todo en el primer gol, para mí eso no es juego limpio. Bielsa nos enseñó el fair play. Eso no forma parte del juego. Si tienes a un jugador tirado en el campo, un minuto o dos minutos... No comprendo mucho esa ley, pero de todos modos estoy satisfecho por el caracter de nuestro equipo", reconoció. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

A pesar de su disgusto por esa polémica jugada, Brito elogió al seleccionador de Uruguay. "Bielsa es para mí y para muchos entrenadores africanos un maestro. Hemos estudiado lo que él ha hecho, toda su trayectoria profesional", declaró. Reveló además que al término del encuentro intercambió unas palabras con su colega: "Le di un pequeño detalle de Cabo Verde, algo para que nos recuerde. Le dije que disfruté mucho la oportunidad de conocerle". Por otro lado, el técnico caboverdiano se mostró convencido de que los 'Tiburones Azules' merecen estar entre los mejores terceros del Mundial. "Considerando lo que hemos hecho contra dos equipos de la más alta categoría, nuestro objetivo tiene que ser la clasificación. Nos lo mereceríamos", afirmó, antes de advertir que nada está decidido. Vamos a ser responsables de nuestra propia clasificación", añadió.