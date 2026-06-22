  1. Mundial 2026

Noruega vs Senegal EN VIVO: Haaland quiere otro récord y el boleto a 16avos

EN DIRECTO | Noruega y Senegal se miden a las 6 de la tarde hora de Honduras en la fecha dos de la Copa del Mundo.

Noruega vs Senegal EN VIVO: Haaland quiere otro récord y el boleto a 16avos
VS

Noruega y Senegal se miden en partido con sabor a eliminación.

22 de junio de 2026 a las 17:24

El Grupo I vivirá este lunes uno de los encuentros más atractivos de la jornada cuando Noruega y Senegal se enfrenten en un duelo que promete emociones de principio a fin. Ambas selecciones llegan con la necesidad de sumar tres puntos fundamentales en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda, en un choque donde la fortaleza táctica europea se pondrá a prueba frente al dinamismo y la potencia física africana. El encuentro está programado para las 6:00 de la tarde y será transmitido a través de Tigo Sports.

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Los noruegos buscarán imponer su estilo basado en el orden, las transiciones rápidas y el aprovechamiento de sus figuras ofensivas. Sin embargo, enfrente tendrán a una selección senegalesa caracterizada por su intensidad, velocidad por las bandas y capacidad para generar peligro en cualquier momento. Los "Leones de la Teranga" intentarán marcar el ritmo del partido y explotar cualquier espacio que deje la defensa nórdica.

El compromiso se disputará en el imponente New York New Jersey Stadium de East Rutherford, escenario que alberga a más de 82,500 aficionados y que se vestirá de gala para este atractivo enfrentamiento mundialista.

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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