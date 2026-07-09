  1. Mundial 2026

Partidos de HOY 9 de julio Mundial 2026: hora y dónde verlos

Vuelve la actividad de la Copa del Mundo y le toca a Kylian Mbappé abrir los cuartos de final.

Partidos de HOY 9 de julio Mundial 2026: hora y dónde verlos

Francia define su pase a las semifinales ante Marruecos.
09 de julio de 2026 a las 07:04

El encuentro se jugará en el Gillette Stadium de Foxborough, Estados Unidos. Ambas selecciones llegan con un paso impecable y sin conocer la derrota. Francia viene con racha perfecta de cinco victorias seguidas, mientras que Marruecos suma cuatro triunfos y un empate. Además, los africanos buscan revancha por lo sucedido en el Mundial de Qatar 2022.

El ganador de este duelo se convertirá en el primer semifinalista del torneo y esperará rival del España vs Marruecos que se enfrentan el viernes.

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Horarios para Centroamérica

2:00 p. m.: Honduras, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
3:00 p. m.: Panamá.

¿Dónde verlo EN VIVO?

​​​​​​Honduras: Tigo Sports, Fox y Telecadena 7/4.
Costa Rica: Teletica (Canal 7), TDMAX y Fox+.
Guatemala, Nicaragua y Panamá: Tigo Sports (y Fox en suelo panameño).
El Salvador: Tigo Sports, Canal 4 TCS y Fox.

Así se jugarán los demás partidos de cuartos de final

Viernes 10 de julio: España vs. Bélgica (de aquí saldrá el rival de Francia o Marruecos).
Sábado 11 de julio: Noruega vs. Inglaterra.
Sábado 11 de julio: Argentina vs. Suiza.

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Redacción web
Redacción
Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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