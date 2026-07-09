Partidos de HOY 9 de julio Mundial 2026: hora y dónde verlos

El encuentro se jugará en el Gillette Stadium de Foxborough, Estados Unidos. Ambas selecciones llegan con un paso impecable y sin conocer la derrota. Francia viene con racha perfecta de cinco victorias seguidas, mientras que Marruecos suma cuatro triunfos y un empate. Además, los africanos buscan revancha por lo sucedido en el Mundial de Qatar 2022.

El ganador de este duelo se convertirá en el primer semifinalista del torneo y esperará rival del España vs Marruecos que se enfrentan el viernes.