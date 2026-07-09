Partidos de HOY 9 de julio Mundial 2026: hora y dónde verlos

El encuentro se jugará en el Gillette Stadium de Foxborough, Estados Unidos. Ambas selecciones llegan con un paso impecable y sin conocer la derrota. Francia viene con racha perfecta de cinco victorias seguidas, mientras que Marruecos suma cuatro triunfos y un empate. Además, los africanos buscan revancha por lo sucedido en el Mundial de Qatar 2022.
El ganador de este duelo se convertirá en el primer semifinalista del torneo y esperará rival del España vs Marruecos que se enfrentan el viernes.
Horarios para Centroamérica
2:00 p. m.: Honduras, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
3:00 p. m.: Panamá.
¿Dónde verlo EN VIVO?
Honduras: Tigo Sports, Fox y Telecadena 7/4.
Costa Rica: Teletica (Canal 7), TDMAX y Fox+.
Guatemala, Nicaragua y Panamá: Tigo Sports (y Fox en suelo panameño).
El Salvador: Tigo Sports, Canal 4 TCS y Fox.
Así se jugarán los demás partidos de cuartos de final
Viernes 10 de julio: España vs. Bélgica (de aquí saldrá el rival de Francia o Marruecos).
Sábado 11 de julio: Noruega vs. Inglaterra.
Sábado 11 de julio: Argentina vs. Suiza.