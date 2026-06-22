  1. Mundial 2026

Revés en Alemania: su estrella se rompe y le dice adiós al Mundial

Nico Schlotterbeck se pierde el resto del Mundial por lesión de tobillo.

Revés en Alemania: su estrella se rompe y le dice adiós al Mundial

Nico Schlotterbeck no seguirá jugando la Copa del Mundo.
22 de junio de 2026 a las 06:55

El central alemán Nico Schlotterbeck, que tuvo que ser sustituido al termino del primer tiempo en el partido que supuso la victoria por 2-1 ante Costa de Marfil, se perderá el resto del Mundial por una rotura de ligamento en el tobillo izquierdo, informó este lunes la Federación Alemana de Fútbol (DFB).

Pese a que su baja implicará varios meses, el futbolista del Borussia Dortmund seguirá con el resto de la delegación alemana en Estados Unidos, según informó la DFB.

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Schlotterbeck sufrió la lesión en el minuto 13 del partido, en un choque con Amad Diallo y, aunque tuvo que ser atendido varias veces en el campo, logró aguantar hasta el descanso.

El defensa fue reemplazado por el madridista Antonio Rüdiger para la segunda mitad.

Aunque en la plantilla alemana hay varios centrales -además de Rúdiger están Waldemar Anton y Malick Thiaw, además de que Leon Goretzka puede jugar también en esa demarcación-, Schlotterbeck es el único zurdo, además de ser el que tiene más visión para organizar la salida del equipo desde atrás, por lo que su baja es bastante sensible.

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"Schlotti nos faltará en el campo como destacado defensa y excelente organizador. Hemos intentado darle ánimos. Por suerte se trata de alguien positivo que mira hacia adelante. Es una buena señal que vaya a seguir con el equipo porque fuera del campo también tiene influencia", dijo el seleccionador, Julian Nagelsmann.

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Schlotterbeck marcó, de cabeza en un saque de esquina, el segundo tanto en la goleada por 7-1 ante Curazao.

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EFE
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Agencia EFE

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