  1. Mundial 2026

Ronaldo sin pelos en la lengua ataca a Cristiano: "Arabia Saudí es una cosa..."

La leyenda de Brasil pone en duda el físico de Cristiano Ronaldo tras el Mundial: “El cuerpo te avisa cuando ya no puede más”

Ronaldo sin pelos en la lengua ataca a Cristiano: Arabia Saudí es una cosa...

Las duras palabras de Ronaldo sobre Cristiano: “Al final, el cuerpo decide”
17 de julio de 2026 a las 11:48

Ronaldo Nazário volvió a generar debate con unas declaraciones en las que reflexionó sobre el desgaste físico que enfrentan los futbolistas con el paso de los años.

Sin mencionar de forma despectiva a Cristiano Ronaldo, el histórico delantero brasileño dejó entrever que competir al máximo nivel a los 41 años representa un desafío enorme, especialmente cuando se trata de una Copa del Mundo.

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En una entrevista recogida por Foot Mercato, el bicampeón mundial aseguró que el cuerpo termina imponiendo sus límites, por más que la mente y la pasión por el fútbol empujen a un jugador a seguir compitiendo.

“En general, el cuerpo te avisa cuando ya no pude más. La batalla contra el cuerpo es realmente muy difícil de ganar”.

Ronaldo reconoció que Cristiano todavía puede rendir en el fútbol saudí, pero marcó una clara diferencia entre ese campeonato y la exigencia de un Mundial, donde la intensidad, el ritmo y el nivel de los rivales son mucho mayores.

“Quizás todavía tenga el nivel para jugadr en Arabia Saudí, pero cuando se trata de jugar una Copa del Mundo, uno se da cuenta de que es mucho más difícil, porque el nivel es mucho más alto”.

El exgoleador brasileño también habló desde su propia experiencia. Explicó que, aunque el deseo de seguir jugando nunca desaparece, llega un momento en el que el físico ya no responde de la misma manera y obliga a tomar decisiones difíciles.

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“A pesar de nuestra pasión, nuestro amor por el fútbol y las ganas de jugar para siempre, al final es el cuerpo el que termina decidiendo por nosotros. Hoy ya no juego al fútbol porque mi mente funciona de una manera que mi cuerpo ya no puede seguir”.

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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