Ronaldo sin pelos en la lengua ataca a Cristiano: "Arabia Saudí es una cosa..."

Sin mencionar de forma despectiva a Cristiano Ronaldo, el histórico delantero brasileño dejó entrever que competir al máximo nivel a los 41 años representa un desafío enorme, especialmente cuando se trata de una Copa del Mundo.

Ronaldo Nazário volvió a generar debate con unas declaraciones en las que reflexionó sobre el desgaste físico que enfrentan los futbolistas con el paso de los años.

En una entrevista recogida por Foot Mercato, el bicampeón mundial aseguró que el cuerpo termina imponiendo sus límites, por más que la mente y la pasión por el fútbol empujen a un jugador a seguir compitiendo.

“En general, el cuerpo te avisa cuando ya no pude más. La batalla contra el cuerpo es realmente muy difícil de ganar”.

Ronaldo reconoció que Cristiano todavía puede rendir en el fútbol saudí, pero marcó una clara diferencia entre ese campeonato y la exigencia de un Mundial, donde la intensidad, el ritmo y el nivel de los rivales son mucho mayores.

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“Quizás todavía tenga el nivel para jugadr en Arabia Saudí, pero cuando se trata de jugar una Copa del Mundo, uno se da cuenta de que es mucho más difícil, porque el nivel es mucho más alto”.

El exgoleador brasileño también habló desde su propia experiencia. Explicó que, aunque el deseo de seguir jugando nunca desaparece, llega un momento en el que el físico ya no responde de la misma manera y obliga a tomar decisiones difíciles.