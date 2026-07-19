  1. Mundial 2026

Se derrumbó una fuente y murió: España de luto tras ser campeón del Mundial 2026

Un muerto en España tras el derrumbe de una fuente en las celebraciones del Mundial

Se derrumbó una fuente y murió: España de luto tras ser campeón del Mundial 2026

Aficionados de la selección de España se reúnen a un día de la final del Mundial de la FIFA 2026 ante Argentina en Nueva York (Estados Unidos).

Lavandeira Jr. / EFE
19 de julio de 2026 a las 20:40

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida esta madrugada tras el derrumbe de la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo en Ciudad Rodrigo (Salamanca), en el centro de España, durante las celebraciones por el Mundial que ganó la selección española,

Según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León, el suceso se produjo poco después de la medianoche, cuando la sala de operaciones recibió varias llamadas alertando del colapso de la fuente sobre algunas de las personas que se encontraban concentradas en el lugar.

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El 1-1-2 dio aviso del incidente a la Policía Local de Ciudad Rodrigo, a la Guardia Civil de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó recursos asistenciales hasta el lugar.

Los servicios sanitarios atendieron a dos personas, que fueron trasladadas al centro de salud de Ciudad Rodrigo. Una de ellas falleció en el centro sanitario, mientras que sobre el estado de la otra persona herida no han trascendido más datos por el momento.

Asimismo, se activó el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias para prestar apoyo a los familiares de la persona fallecida.

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Por el momento, no se han facilitado desde el 1-1-2 más detalles sobre la identidad de las personas afectadas ni sobre las circunstancias en las que se produjo el derrumbe

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Agencia EFE
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