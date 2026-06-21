Uruguay vs Cabo Verde EN VIVO: ¡Vozinha quiere otro partido histórico!

La Celeste llega a este encuentro con la necesidad de mejorar algunos aspectos mostrados en su estreno mundialista. El equipo de Marcelo Bielsa alternó buenos momentos de fútbol con pasajes de incertidumbre, situación que estuvo cerca de costarle una derrota en el debut. Sin embargo, la aparición de Maximiliano Araújo en los minutos finales permitió rescatar una valiosa igualdad.

La selección de Uruguay afrontará este domingo un compromiso clave en la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026 cuando se mida a Cabo Verde. Después de debutar con un empate 1-1 frente a Arabia Saudita, el combinado sudamericano está obligado a buscar los tres puntos para mantenerse firme en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda.

Ahora, Uruguay intentará trasladar al marcador el protagonismo que suele mostrar en varios tramos de sus partidos. La intensidad, la presión alta y la velocidad en ataque continúan siendo las principales armas del conjunto charrúa, que espera dar un golpe de autoridad en una zona donde todos los equipos mantienen opciones de clasificación.

Enfrente estará una Cabo Verde que sigue sorprendiendo en su primera participación mundialista. El representativo africano ha demostrado personalidad y disciplina táctica en el torneo, dejando una grata impresión en su estreno ante una de las selecciones más fuertes del grupo.

El empate sin goles frente a España elevó la confianza de los africanos, que lograron neutralizar a la ofensiva española con una actuación defensiva ordenada y casi impecable. Además, destacaron por su limpieza en el juego y por la capacidad de competir de igual a igual frente a un rival que partía como amplio favorito. El duelo comienza a las 4 de la tarde y va por la señal de Tigo Sports Honduras.