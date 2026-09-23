Ex jugador del Real España es asesinado en su negocio: esta es la versión de su muerte

Juan Carlos Rodríguez, conocido en el ámbito futbolístico como “Piola”, fue asesinado en las últimas horas en San Pedro Sula, generando consternación entre personas vinculadas al fútbol de la zona norte de Honduras.
De acuerdo con la información preliminar, Rodríguez habría sido víctima de un asalto en su propio negocio, ubicado en el sector de Guamilito, y presuntamente fue atacado luego de oponerse al hecho delictivo.
“Piola” tuvo pasado como futbolista del Real España, uno de los clubes con mayor tradición del fútbol hondureño. Su vínculo con el deporte sampedrano se mantuvo incluso después de su etapa como jugador profesional.
Rodríguez también participaba en la liga de veteranos, donde continuaba relacionado con el fútbol jugando con el Marathón Veteranos y compartiendo con otros exjugadores de la zona.
El hecho ha provocado pesar entre integrantes de la comunidad futbolística de San Pedro Sula, quienes han lamentado la muerte de quien fuera parte del entorno del fútbol de la ciudad.
VERSIÓN DE LOS HECHOS
Juan Carlos Rodriguez “Piola”, fue acribillado en su negocio “Bar9”, frente al Mercado Guamilito.
Las primeras versiones indican que “Piola” estaba departiendo en una de las mesas de su negocio cuando fue atacado a disparos.