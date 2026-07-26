  1. Noticias del Mundo

Juan Orlando Hernández volvió a Honduras: así se reencontró con su familia tras 4 años

El exprersidente hondureño aterrizó aeropuerto internacional Palmerola y ahí lo esperaban su esposa, madre y dos hijas.

26 de julio de 2026 a las 09:41

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022) regresó este domingo a Honduras para enfrentar un proceso judicial por fraude y lavado de activos, casi ocho meses después de recibir un indulto total del presidente estadounidense, Donald Trump, que anuló su condena de 45 años por narcotráfico.

Hernández, de 57 años, arribó al aeropuerto internacional Palmerola, situado a unos 75 kilómetros al norte de Tegucigalpa, en un vuelo privado procedente de Miami, alrededor de las 8:30 AM.

Confirmado: el expresidente Juan Orlando Hernández ha sido dado en libertad tras indulto de Trump

El político deberá enfrentar a la Justicia local por un caso de presunto lavado de activos y fraude cuya audiencia inicial de declaración de imputado está prevista el próximo 3 de agosto.

El exmandatario fue recibido en la pista aérea por su esposa, la exprimera dama Ana García; su madre, Elvira Alvarado, y tres de sus cuatro hijos, con quienes protagonizó un emotivo reencuentro tras cuatro años de separación desde que fue extraditado, en abril de 2022 a Estados Unidos.

Tras descender del avión, Hernández y sus familiares se arrodillaron a pocos metros de la pista para realizar una oración, en un momento marcado por la emoción de su regreso al país.

El exgobernante llegó acompañado por un reducido grupo de allegados, entre ellos los generales Willy Oseguera, Tulio Romero y Javier Barrientos, quienes testificaron a su favor durante el juicio por narcotráfico en Nueva York, así como su abogado en Estados Unidos, Renato Stabile.

Juan Orlando Hernández y sus familiares se arrodillaron en la pista para realizar una oración.

Juan Orlando Hernández y sus familiares se arrodillaron en la pista para realizar una oración.

(Gustavo Amador / EFE)

Después de completar el proceso migratorio, Hernández abandonó la terminal aérea rumbo a una finca cercana, donde participará en un acto de bienvenida y acción de gracias organizado por amigos.

La agenda de su retorno incluye además un acto convocado por su familia a las 2:00 PM en el aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa, donde su esposa tiene previsto devolverle el anillo de matrimonio que JOH le entregó antes de ser recluido en una cárcel hondureña, previo a su extradición.

El retorno de Hernández ha reavivado la polarización política en Honduras. Mientras sus seguidores aseguran que enfrentará la justicia para demostrar su inocencia, sectores opositores cuestionan el perdón concedido por Washington y exigen que responda ante los tribunales hondureños.

El abrazo de Juan Orlando Hernández y su esposa ante la mirada de su madre, hijos y medios de comunicación.

El abrazo de Juan Orlando Hernández y su esposa ante la mirada de su madre, hijos y medios de comunicación.

(Gustavo Amador / EFE)

Las autoridades hondureñas desplegaron un amplio operativo de seguridad en los alrededores del aeropuerto y en las principales vías de acceso, mientras decenas de periodistas nacionales e internacionales y cientos de simpatizantes se concentraron en la terminal aérea para seguir su llegada, con consignas de apoyo y banderas del Partido Nacional, al que pertenece Hernández.

El exmandatario anunció su regreso a inicios de julio, después de que un juez suspendiera provisionalmente la orden de captura en su contra y la alerta roja internacional, tras aceptar una solicitud de presentación voluntaria presentada por su defensa.

Unime ahora al canal
Agencia EFE
Agencia EFE
Agencia EFE

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias