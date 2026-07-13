La madera vuelve a las ventanas: por qué las persianas son tendencia otra vez

Durante veinte años el aluminio y el PVC arrinconaron a la madera en las fachadas españolas. Pero el péndulo ha girado: las persianas de madera viven un regreso silencioso que ya no responde a la nostalgia, sino a una forma distinta de entender la casa. Cada vez más reformas las recuperan, y quien las instala rara vez echa la vista atrás

Basta echar un vistazo a catálogos especializados en persianas de madera como Puntogar para comprobar la variedad de persianas de madera que hoy conviven con los materiales más modernos: acabados, tonos y formatos que hace una década apenas se ofrecían. Esa oferta creciente es, en sí misma, la mejor señal de que la demanda ha vuelto

Por qué desaparecieron y qué las ha traído de vuelta

La explicación del abandono es sencilla: precio y comodidad. A partir de los años noventa, el aluminio y el plástico ofrecían persianas más baratas, más ligeras y sin apenas mantenimiento. La industria empujó en esa dirección y la madera quedó relegada a rehabilitaciones de casas antiguas o a caprichos de arquitecto.

Lo que ha cambiado no es el material, sino la mirada. La saturación de superficies frías y uniformes ha generado un deseo de textura, de calidez, de algo que se note vivo dentro de casa. En ese contexto, la persiana tradicional de madera ha dejado de parecer un vestigio para convertirse en una elección consciente

A ello se suma una generación de propietarios que valora lo duradero frente a lo desechable. La misma corriente que ha revalorizado los muebles de segunda mano y los materiales nobles ha vuelto a poner la madera en el punto de mira

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Lo que la madera hace y otros materiales no consiguen

El primer argumento es térmico. La madera es un aislante natural: frena el calor que golpea la fachada en verano y retiene la temperatura interior en invierno mucho mejor que el aluminio, que transmite el calor de fuera hacia dentro sin apenas resistencia. En un país de veranos cada vez más largos, ese detalle se traduce en menos aire acondicionado y en una factura de la luz más contenida

El segundo es acústico. Una cortina exterior de madera amortigua el ruido de la calle con una eficacia que sorprende a quien vive en zona transitada. No convierte una vivienda en un búnker, pero suaviza el bullicio lo suficiente para notarse

Y hay un tercer factor menos medible pero decisivo: la sensación. La madera regula la humedad del ambiente, respira, y transmite una calidez que el tacto y la vista reconocen al instante. Es difícil de cuantificar en una ficha técnica, pero es justo lo que muchos buscan cuando renuevan

Un material que combina con lo antiguo y con lo nuevo

Aquí está una de las claves de su regreso: la persiana de madera no está atada a un estilo. Encaja con la piedra y la teja de una casa de pueblo rehabilitada, pero también con las líneas limpias de una vivienda de obra nueva, donde su veta aporta el contrapunto cálido que el hormigón y el vidrio piden a gritos.

Los interioristas lo han entendido antes que nadie. La madera se ha convertido en el recurso favorito para romper la frialdad de espacios minimalistas sin recargarlos. Una celosía de lamas de madera filtra la luz de una manera que ningún material sintético reproduce: la tamiza, la vuelve dorada, dibuja sombras que cambian a lo largo del día

Además, el abanico de acabados es enorme. Desde tonos claros que amplían y dan luminosidad hasta maderas oscuras que aportan carácter y recogimiento, pasando por barnizados que respetan la veta natural. La persiana deja de ser un elemento funcional invisible para pasar a formar parte del lenguaje decorativo de la casa.

La baza sostenible que pesa cada vez más

No es un detalle menor en 2026. Frente a un mundo saturado de plástico, la madera es un material renovable, biodegradable y de bajo impacto cuando procede de explotaciones gestionadas de forma responsable. Elegir una persiana de madera certificada frente a una de PVC es, para muchos compradores, una decisión coherente con cómo quieren consumir

A esto se añade su larga vida útil. Una persiana de madera bien tratada puede durar décadas, mientras que muchas alternativas plásticas se vuelven quebradizas con la exposición continua al sol. Menos recambios significan menos residuos, y ese cálculo empieza a pesar en la balanza de quien reforma pensando a largo plazo

Lo que conviene saber antes de decidir

Sería deshonesto pintarlo como una opción sin peros. La madera pide un mantenimiento que el aluminio no necesita: un tratamiento cada cierto tiempo para protegerla de la humedad y de la radiación solar, sobre todo en orientaciones muy expuestas o en zonas de costa. No es una tarea pesada, pero hay que contar con ella

El precio de partida también es superior. Una persiana de madera cuesta más que una de plástico, y ahí es donde muchos dudan. La diferencia se explica por el propio material y por el trabajo que exige

La clave está precisamente en la calidad. El tipo de madera, el secado, el barnizado y el montaje determinan si una persiana aguanta diez años o cuarenta. No todas las persianas de madera son iguales, y comprar barato suele salir caro. Merece la pena preguntar por el origen del material y por el tratamiento antes de encargar

Una elección que va a más

El regreso de la persiana de madera no parece una moda pasajera, sino el reflejo de un cambio más profundo en cómo queremos que sea nuestra casa: más cálida, más duradera, más conectada con lo natural. Frente a décadas de materiales fríos elegidos por comodidad, la madera propone otra cosa. ¿Volverá a ser el estándar de las fachadas españolas o se quedará como la opción de quien busca algo distinto? La tendencia, de momento, apunta claramente hacia arriba