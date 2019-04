El consejo de Floyd Mayweather al padre y a Teófimo López

El hondureño Teófimo López sigue resaltando cada vez más en el cuadrilátero y sus grandes actuaciones no han dejado de ser observadas por los mejores boxeadores del mundo tal es el caso del estadounidense Floyd Mayweather.



Tras derrotar a Edis Tatli número tres del mundo el catracho espera pelear por el título en las 135 libras, pero el ruso Vasily Lomachenko se ha negado hacerlo.

El entrenador y padre del boxeador catracho Teófimo López estuvo presenciando el sábado las peleas en el Metropolitan de La Vegas y tuvo la oportunidad de conversar con Floyd Mayweather.

Varios minutos estuvo conversando Mayweather con Teófimo López.





"Hable con Floyd Mayweather y me dijo que siga pidiendo la pelea con Vasily Lomachenko porque se nos está corriendo y que sigamos haciendo lo que estamos haciendo, que pronto tendremos esa pelea por el título", confesó el entrenador Teófimo López a Diez.



Además el padre del boxeador hondureño tuvo el valor de decirle al máximo boxeador estadounidense Floyd Mayweather que Teófimo López buscará superar su récord de ser más temprano campeón del mundo.



"Le dije que le estábamos tratando de ganar el récord que él hizo y me contestó no intentará ganármelo sino que ganará", expresó López.

Momento en el que Floyd Mayweather le da el consejo a Teófimo López.





Mayweather pudo conquistar el título mundial con 21 pelas, mientras que el hondureño Teófimo López lleva 13 ganas y quiere lograr ganarlo con 14 combates algo que nadie lo ha hecho en el boxeo.