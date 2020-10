Teófimo en Sangre, sudor y lágrimas: "Soy un joven hambriento con grandes bolas. Lomachenko no es imparable”

La disputa de la batalla más esperada del año entre el hondureño Teófimo López y el ucraniano Vasyl Lomachenko se encuentra a menos de una semana, llevándose a cabo el próximo 17 de octubre en el MGM Grand Arena en Las Vegas, Nevada.



Top Rank en colaboración con ESPN han realizado un documental especial para esta gran pelea, llamado: Blood Sweet and Tears: Lomachenko vs López. La primera parte ha sido publicada en la plataforma de YouTube el pasado domingo 4 de octubre.

En este reportaje, se muestra lo que pasa fuera de cámara respecto a la preparación de ambos boxeadores campeones mundiales para su enfrentamiento por el título unificado el boxeo.

Teófimo López, quien posee el único título de peso ligero que le falta a Lomachenko, declaró contundentes declaraciones a lo largo de la primera parte de cortometraje respecto a su boxeo, su capacidad en el ring y sus problemas personales con su rival ucraniano.



“Tengo mucha ira. Me encanta la violencia cuando va de la mano del boxeo, es por eso que intento no dejarles el criterio a los jueces. Si tengo la oportunidad de concretarlo por mis propias manos, me aseguro siempre de hacerlo", dijo Teó.



El hondureño aseguró que nadie le conoce del todo, menos sobre su completa capacidad en el ring, ya que según él, él pertenece a una especie diferente boxísticamente hablando.





El padre de Teófimo también se hizo presente en la cinta al comentar lo que piensa sobre el boxeo de su hijo: “Es bendecido, él es diferente de los demás en cada aspecto. Ve cosas en el ring que nadie más puede, siendo su arma más peligrosa la habilidad de adaptación de cara a una pelea.”



López, de 23 años, hizo referencia a la negatividad en contra suya debido a su corta edad, mostrándose cómodo al aceptar este reto de tan alto calibre. “Quiero este reto, quiero enfrentar a alguien que saque lo mejor de mí, ya que quiero que todos miren de lo que soy capaz de hacer y ahora tengo esa oportunidad”.



Afirmando que “está destinado” a afrontar este tipo de cosas, el catracho mencionó que Lomachenko chocará en el ring con algo que nunca antes había enfrentado, ya que, según él, los boxeadores a quien el ucraniano enfrentó anteriormente "son una vergüenza".



“Sus rivales previos son unos mari***, y los culpo por ello. Lo digo porque respetaron a Loma como si este fuera un dios, cuando este tipo no es ningún Floyd Mayweather o alguien imparable. Ellos no eran y no piensan como yo. Soy joven, estoy hambriento y tengo grandes bolas”.





Para finalizar, el nacido en Brooklyn pero de padres hondureños, confesó que su rivalidad con Loma es personal, ya que cree que el ucraniano es un “hijo de p****”.



“Para ser respetado, tienes que respetar. He visto la manera en como se maneja y ve a las demás personas, y no me gusta. Él se refiere a mi como si yo soy un chicle pegado en su calzado, mostrándose asqueado. Me disgusta, ni siquiera debería de mencionarlo, pero lo aprecio bastante así que no te preocupes, tú (Lomachenko) también jode**”, culminó el campeón FIB de peso ligero, Teófimo López.