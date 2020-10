Orgullo catracho: "Cada vez que Teófimo López esté ganando una pelea, Honduras está ganando"

Estamos a menos de una semana para la pelea más esperada del año entre el hondureño Teófimo López y el ucraniano Vasiliy Lomachenko, que se llevará a cabo en Las Vegas, Nevada, por el título unificado de boxeo.

El 17 de octubre es la fecha pactada para el combate entre Teófimo López, actual campeón de la FIB y Vasiliy Lomachenko, monarca de la WBC, WBA y WBO del peso ligero.

En entrevista exclusiva con DIEZ, Teófimo dio a conocer aspectos personales, propósitos y la expectativa que tiene en los días previos al importante duelo, que podría catapultarlo a la cima del boxeo en su categoría.

Sin tapujos ni dudas, 'El Gringo Catracho', como se autodenomina, expresó sus pensamientos sobre lo que espera ante el europeo, dio su punto de vista sobre el favoritismo de su rival y respondió a quienes dudan de su amor por Honduras.

La entrevista

"Me siento muy listo y feliz con esta pelea, tenemos unos días más y vamos a hacer historia para toda mi gente de Honduras, nuestro país. 'El Gringo Catracho', vamos a hacer cosas grandes por mi país Honduras, me siento muy fuerte y contento con esta pelea", así inició su discurso Teófimo López.

¿Cómo son las sensaciones a una semana del combate más importante de tu carrera?

"Me siento cómodo, sé que es una pelea muy grande en este deporte pero estoy confiado en mis habilidades. Me siento como en un sueño, vamos a hacer cosas muy diferentes en esta pelea. Será una buena batalla y vamos a ir para ganar."

¿Sientes que este es el combate más importante de tu carrera?



"Claro que sí, y cada pelea que tenga después va a ser la más importante en mi carrera. Yo sé que Lomachenko es un boxeador buenísimo, la gente dice que él es lo mejor de los mejores. Para mí no siento que sea de los mejores pero ese soy yo. Haré todo para mis latinos y para mi gente de Honduras."

Teófimo López está confiado que saldrá victorioso ante Lomachenko.

¿Cómo es tu rutina diaria desde que levantas y en el transcurso del día?

"Voy al gimnasio a hacer mucho trabajo de pies (footwork), tiro muchos jabs y tomando mucho agua para estar en el peso del viernes. Hablando con Teófimo, mi papá, sobre qué haré diferente en esta pelea no solo para golpear a Lomachenko sino cómo vamos a terminar esta pelea."

¿Qué alimentos consumes y cada cuánto tiempo comes?

"Hago mucho ejercicio para mis pulmones, para aguantar los 12 rounds. Mentalmente estoy haciendo diferentes cosas para la reaction time (tiempo de reacción), no sé cómo decirlo en español. Yo sé que él (Vasiliy Lomachenko) es más chiquito y es un poquito más rápido, pero siento que con un fuerte jab, vamos a cambiar todo eso."

¿Qué opinas de toda la polémica que ha generado la pelea ante Lomachenko?

"Siento que esta pelea es muy personal para mí, eso es lo que me está motivanto para ganar la pelea por nocaut. El 17 de octubre la gente va a mirar por qué es muy personal."

¿Consideras que se ha hablado de más?

"Yo sé que él ha estado hablando y yo también. Yo no sé si esta pelea para él es personal o solo quiere mi título, pero yo quiero los tres de él. Mentalmente yo voy a ir a ese pelea para coger los otros tres títulos para llevarlos a Honduras, a toda mi gente."

¿Cómo te imaginas la pelea ante Lomachenko?

"Una pelea muy técnica, fuerte y un poco difícil. Lomachenko es zurdo y le gusta tomar distancia pero eso lo puede hacer por un round o dos, vamos a ir adelante para ganar la pelea por nocaut."

¿Cuál es tu fundamento para salir victorioso del combate?

"Sé que tengo mucho poder en mi puño, pero soy muy técnico e inteligente cuando estoy en el ring. Mucha gente no sabe que soy un boxeador también que no solo sabe ir al frente, siempre estoy buscando el momento. Con un boxeador como Lomachenko tengo que hacer cosas así para ganar esta pelea."

¿Es de mucho cuidado Lomachenko?

"Yo estoy promocionando esta pelea, mucha gente cree que el ganador de esta pelea puede ser Lomachenko pero para mí, no. Siento que soy el mejor boxeador del mundo y la gente va a creer que soy el verdadero de las 135 libras."

¿Qué opinas de la gente que siente que te has agrandado?

"Yo no estoy aquí para hablar y no hacer mi trabajo. Cuando estoy diciendo que soy el mejor en mi deporte es porque soy el mejor. Mucha gente está hablando de Lomachenko como si fuese un dios, pero no. Voy a ir ganar para todos mis latinos y para mí, para decir que soy el mejor."

¿Qué pasaría si pierdes el título mundial?

"Yo no tengo esa mentalidad, yo voy a ganar. I'm not thinking about losing (No estoy pensando en perder)."

¿Qué análisis has obtenido de la forma de boxear de Lomachenko?

"Podemos hablar de eso pero, ¿para qué?. Si ustedes quieren ver si puedo vencer a Lomachenko, vean la pelea el 17 de octubre y va a ser gratis para toda mi gente."

¿Cuáles son la claves para noquear a Lomachenko?

"Mentalmente, físicamente y my confidence (confianza). Estoy muy confiado en esa pelea."

¿Cuáles son las sensaciones cuando vas del vestidor al ring?

"Todo cambia cuando estoy entrando al ring, me siento como un gladiator (gladiador). Cuando estoy en la batalla no necesito matar al boxeador, pero noquearlo para poder irme."

¿Utilizarás vestimenta de Honduras?

"Ya hablé con mi gente de vestuario. Ya tenemos la bandera de Honduras en mi short y tambié en mi chaqueta, así que ustedes van a ver la bandera de Honduras."

Hay gente que opina que eres más gringo que hondureño.

"Yo soy un gringo-catracho, tengo sangre de Honduras. Tengo el acento de gringo pero estoy representando mi país, me siento orgulloso de eso. Si ustedes creen que yo soy gringo, está bien. Yo solo sé que después de esta pelea voy a ayudar a los niños, si Dios quiere, eso es lo que prometo."

Teófimo López trabaja al lado de su padre para estar al 100% de cara a la pelea del año.

¿Sientes esas raíces catrachas a pesar de no haber nacido en Honduras?

"Mi padre es de San Pedro Sula, tengo familia en Tegus también y la cosa es que yo soy un hondureño, tengo sangre hondureña. Estoy practicando mi español porque es muy importante y siempre voy a representar a Honduras. Si creen que yo no tengo amor por Honduras, esa es su opinión."

¿Qué harás si ganas esta pelea?

"Este es mi trabajo y no quiero perder una pelea nunca en mi vida, profesionalmente. Sé que yo necesito hacer muchas cosas en Honduras porque la gente necesita esperanza. Sé que soy joven y mucha gente dice que puedo perder esta pelea, pero tengo a Dios en mi esquina y cuando tienes a Dios en tu esquina, nadie te puede ganar. Quiero ayudar a los niños con bultos, zapatos. Ojalá podamos hacer algo para que los niños tengan comida, eso es lo más importante para mí, no el dinero."

Ganando Teófimo López, va a ganar Honduras.

"Cada vez que Teófimo López esté ganando un pelea, Honduras está ganando."

Mensaje para Vasiliy Lomachenko

"Lomachenko, esta pelea es fuerte para ti. You can run but you can't hide (puedes correr pero no esconderte). Voy a ganar por nocaut, no pasa del sexto round."

Aseguras la victoria con convicción.

"Yo puedo hablar porque lo voy a hacer. La gente puede tener opiniones diferentes pero yo soy el boxeador que voy a ir adentro para pelear contra Lomachenko. En este campamento me siento muy listo para esta pelea."

Para la gente de Honduras...

"A todos muchas gracias por apoyar a Teófimo como siempre. Amo mucho a toda mi gente y vamos a hacer cosas muy grandes por nuestro país, 'el cinco estrellas, papá'. No se pierdan mi pelea contra Vasiliy Lomachenko, voy a ganar por nocaut, lo prometo."

¿Que viene para ti después de ganar esta pelea?

"Como Scarface dice: 'The world, chico and everything in it' (el mundo, chico y todo lo que hay en él)."