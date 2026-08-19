Dormir a oscuras rinde: por qué los estores enrollables se volvieron parte del descanso de quien entrena

Cualquiera que entrene en serio sabe que la recuperación pasa por el sueño, pero muy pocos revisan el cuarto donde duermen. Los estores enrollables se han vuelto una de las soluciones más usadas para conseguir oscuridad real y bajar la temperatura de la habitación, y la ciencia del sueño aplicada al deporte lleva más de una década señalando que ahí se gana buena parte del rendimiento del día siguienteLos estores enrollables para el hogar se han impuesto por una razón práctica: se piden con la medida del hueco, se instalan en una tarde y no exigen obra. En la misma ventana resuelven la luz del día y la oscuridad de la noche, algo que ninguna tela suelta consigue por sí sola.

Lo que un buen sueño le hace a un cuerpo que entrena

En 2011, un equipo de la Universidad de Stanford dirigido por la investigadora Cheri Mah publicó en la revista Sleep un experimento sencillo con jugadores de baloncesto universitario: les pidió que ampliaran su tiempo en cama hasta unas diez horas diarias durante varias semanas.



Los resultados fueron llamativos por lo directos. Los jugadores mejoraron sus tiempos de sprint, subieron el porcentaje de acierto en tiros libres y en lanzamientos de tres, y reportaron menos fatiga en los entrenamientos. No cambiaron la dieta ni el trabajo físico. Solo durmieron más y mejor.



Desde entonces el sueño dejó de ser una anécdota y pasó a ser una variable que los clubes profesionales miden con la misma seriedad que la carga de trabajo. Equipos de la Premier League y de la NBA viajan con colchones propios, ajustan horarios de vuelo pensando en las horas de descanso y contratan consultores especializados solo para eso.



Y ahí aparece el detalle incómodo: se puede controlar la hora de acostarse, la cafeína y el celular, pero si la habitación no acompaña, el cuerpo no llega al sueño profundo. La habitación es infraestructura, y casi nadie la trata como tal.

La luz que no notas también te está despertando

El cerebro humano regula el sueño a partir de la luz. Cuando cae la oscuridad, la glándula pineal libera melatonina, la hormona que le indica al organismo que toca apagarse. Cuando hay luz, esa producción se frena.



Lo que la investigación en cronobiología ha dejado claro es que no se necesita mucha luz para interferir. Niveles relativamente bajos —el resplandor de una farola, el letrero del negocio de la esquina, la claridad que entra por el borde de una cortina— bastan para reducir la secreción de melatonina y fragmentar el sueño sin que la persona llegue a despertarse del todo.



Ese es el problema típico de quien duerme con cortina de tela: la habitación se ve oscura, pero no lo está. La tela filtra, no bloquea. Y en ciudades donde amanece temprano y hay alumbrado público a metros de la ventana, la diferencia entre "penumbra" y oscuridad real se paga en calidad de descanso.



El otro frente es el ruido visual del despertar anticipado. Si el sol entra a las cinco y media, el cuerpo empieza a prepararse para arrancar aunque el despertador suene a las siete. Ese último tramo de sueño, el más rico en fase REM, es justo el que se pierde.



Por qué los estores enrollables blackout cambian el escenario

Aquí está la ventaja concreta de este sistema. Los estores enrollables con tejido blackout usan telas de opacidad total, normalmente con una capa de recubrimiento acrílico o de PVC que no permite el paso de luz a través del material. Enrollados en un tubo superior, bajan pegados al vidrio y cubren el hueco completo.



La clave no está solo en la tela, sino en cómo se instala. Un estor colocado con las medidas justas del marco deja una rendija por los laterales, y por esa rendija entra exactamente la luz que se quería eliminar. Por eso los sistemas pensados para dormitorio suelen montarse sobre la pared, con un solape de varios centímetros a cada lado, o directamente con guías laterales que sellan el perímetro.



Frente a la cortina tradicional, el enrollable gana en tres cosas medibles: ocupa apenas unos centímetros de fondo, se limpia con un paño húmedo sin desmontar nada, y no acumula polvo en pliegues, algo que agradece cualquiera con rinitis o alergia estacional.



Y frente a la persiana exterior de lamas, tiene una ventaja práctica en vivienda alquilada o en apartamento: se instala en pocos minutos y sin obra.

El calor, el otro enemigo del descanso en Honduras

La oscuridad resuelve la mitad del problema. La otra mitad es la temperatura, y en el clima hondureño pesa mucho. Los especialistas en sueño sitúan el rango ideal para dormir en torno a los 18-20 grados; en el valle de Sula, con máximas que en abril y mayo rondan los 35 y una humedad que no da tregua, ese número es casi teórico.



El punto débil de la casa es el vidrio. Una ventana sin protección funciona como un captador: deja pasar la radiación solar, esa radiación se convierte en calor dentro del cuarto y ese calor ya no encuentra salida. A las seis de la tarde, la habitación que estuvo expuesta al poniente sigue siendo un horno aunque el sol ya se haya ido.



Frenar el sol antes de que llegue al cristal es lo más eficiente, pero cuando no se puede, un tejido técnico dentro de la habitación reduce de forma notable la ganancia de calor. Los tejidos tipo screen, con un porcentaje de apertura bajo, rechazan buena parte de la radiación y del deslumbramiento manteniendo cierta visión hacia el exterior.



Para el dormitorio, la combinación que mejor funciona es el sistema doble: screen para el día, que baja la temperatura sin dejar el cuarto a ciegas, y blackout para la noche. También existe el formato día-noche, con bandas alternas translúcidas y opacas en una sola pieza, que gradúa luz y privacidad moviendo la tela.

Los errores que arruinan una buena compra

El primero es medir mal. Los enrollables se fabrican a medida y un error de un centímetro no se corrige después; conviene medir el hueco en tres puntos —arriba, medio y abajo— y trabajar siempre con la medida menor si el montaje va dentro del vano.



El segundo es elegir la tela por color y no por función. Un blackout claro sigue siendo blackout, y un screen oscuro rechaza el deslumbramiento mejor que uno blanco, aunque parezca lo contrario a simple vista. La opacidad la da el tejido, no el tono.



El tercero es olvidarse del baño y la cocina. En ambientes húmedos, un tejido sin tratamiento antimoho se mancha en pocos meses. Y el cuarto es descuidar la altura del mecanismo: una cadena suelta a la altura de un niño es un riesgo evitable con un tensor de pared, algo que las normas europeas de seguridad infantil llevan años exigiendo.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Un detalle pequeño en la lista de cosas que sí se controlan

En el rendimiento hay muchas variables que no dependen de nadie: el rival, el calendario, la lesión que llega sin avisar. La habitación donde se recupera el cuerpo no es una de ellas.



Elegir bien unos estores enrollables no convierte a nadie en mejor atleta, igual que no lo hace una buena zapatilla. Pero arregla, por poco dinero y en una tarde, dos de los factores que más interfieren en el sueño profundo: la luz que entra cuando no debe y el calor que se queda cuando ya no hace falta.



La próxima vez que amanezca antes que el despertador, vale la pena mirar la ventana antes de culpar al cansancio. ¿Cuántas horas de sueño real se están perdiendo por algo que se soluciona con un tejido bien puesto?