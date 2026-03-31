Mauricio Dubón, primer MVP en Bravos de Atlanta y el campeón del mundo con quien tiene amistad: "Me hacen sentir en casa"

El nombre de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/notodoesfutbol/debut-sensacional-mauricio-dubon-luce-imparable-productor-carreras-bravos-atlanta-arrollan-kansas-city-royals-HD29917374" target="_blank">Mauricio Dubón</a></b> está sonando muy fuerte en este inicio de temporada 2026 para los <b>Bravos de Atlanta </b>en las Grandes Ligas de Béisbol.<br /><br />Alexis "El Superman" Padilla, corresponsal de DIEZ en Estados Unidos, entrevistó en exclusiva con él previo al segundo encuentro de la serie contra Atléticos de Oakland en el Truist Park. El catracho está nominado en los <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/premiosdiez2025#welcome-section" target="_blank">Premios DIEZ</a></b> en la categoría "Lo mejor de Centroamérica".<b>Mauricio Dubón</b> se ha despachado en un total de 3 partidos, antes del juego de este martes 31 de marzo, cuatro hits y cinco carreras producidas. En el juego del pasado lunes 30 de marzo fue nombrado MVP.