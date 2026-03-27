¿Qué es DUI? El verdadero motivo del arresto de Tiger Woods tras quedar nuevamente en el ojo del huracán

El mundo del deporte volvió a sacudirse este viernes 27 de marzo de 2026 con la noticia del arresto del legendario golfista <b>Eldrick Tont "Tiger" Woods</b>, quien se vio involucrado en un accidente de tránsito en Florida que terminó con su vehículo volcado y con serios cuestionamientos sobre su estado al volante.Según reportes de las autoridades locales, el incidente ocurrió en las cercanías de <b>Jupiter Island, Estados Unidos,</b> donde el exnúmero uno del mundo perdió el control de su automóvil tras intentar adelantar a otro vehículo. El impacto provocó que su coche terminara volcado a un costado de la vía, generando alarma entre residentes de la zona. Afortunadamente, no se reportaron víctimas ni heridos de gravedad.<br /><br /><b>¿QUÉ ES DUI?</b><br /><br />Sin embargo, la situación dio un giro más delicado cuando los agentes que atendieron el caso determinaron que Woods mostraba signos de deterioro, por lo que procedieron a su <b>arresto bajo sospecha de conducir bajo la influencia (DUI). </b>Aunque la prueba de alcoholemia resultó negativa, las autoridades manejan la hipótesis de que el exgolfista pudo haber estado bajo los efectos de medicamentos u otras sustancias.El caso se complica aún más debido a que <b>Woods presuntamente se negó a realizar pruebas adicionales,</b> como el test de orina, lo que en la legislación estadounidense puede agravar los cargos en su contra. Entre las acusaciones que enfrenta figuran conducción bajo influencia, daños a la propiedad y negativa a colaborar con los procedimientos oficiales.Este nuevo episodio <b>revive fantasmas del pasado en la vida del ganador de 15 majors. </b>No es la primera vez que Tiger Woods enfrenta una situación similar, recordando su arresto en 2017 por DUI y el grave accidente automovilístico de 2021 que puso en riesgo su carrera profesional.En lo deportivo, el impacto también es significativo. Woods, quien en los últimos años ha luchado contra múltiples lesiones y apenas ha tenido apariciones esporádicas en el circuito, ve nuevamente comprometido su futuro inmediato. <b>Su posible participación en el Masters de Augusta 2026 queda ahora en entredicho</b>, en un momento donde intentaba mantenerse vigente tras su incursión en nuevos formatos como la liga TGL.Así, la figura de uno de los más grandes golfistas de todos los tiempos vuelve a quedar en el ojo del huracán, no por sus logros dentro del campo, sino por un nuevo capítulo fuera de él que reabre el debate sobre su estabilidad personal y el peso de su legado en la historia del deporte.