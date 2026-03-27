¿Qué es DUI? El verdadero motivo del arresto de Tiger Woods tras quedar nuevamente en el ojo del huracán

El mundo del deporte volvió a sacudirse este viernes 27 de marzo de 2026 con la noticia del arresto del legendario golfista Eldrick Tont "Tiger" Woods, quien se vio involucrado en un accidente de tránsito en Florida que terminó con su vehículo volcado y con serios cuestionamientos sobre su estado al volante.

Según reportes de las autoridades locales, el incidente ocurrió en las cercanías de Jupiter Island, Estados Unidos, donde el exnúmero uno del mundo perdió el control de su automóvil tras intentar adelantar a otro vehículo. El impacto provocó que su coche terminara volcado a un costado de la vía, generando alarma entre residentes de la zona. Afortunadamente, no se reportaron víctimas ni heridos de gravedad.



¿QUÉ ES DUI?



Sin embargo, la situación dio un giro más delicado cuando los agentes que atendieron el caso determinaron que Woods mostraba signos de deterioro, por lo que procedieron a su arresto bajo sospecha de conducir bajo la influencia (DUI). Aunque la prueba de alcoholemia resultó negativa, las autoridades manejan la hipótesis de que el exgolfista pudo haber estado bajo los efectos de medicamentos u otras sustancias.

El caso se complica aún más debido a que Woods presuntamente se negó a realizar pruebas adicionales, como el test de orina, lo que en la legislación estadounidense puede agravar los cargos en su contra. Entre las acusaciones que enfrenta figuran conducción bajo influencia, daños a la propiedad y negativa a colaborar con los procedimientos oficiales.

Este nuevo episodio revive fantasmas del pasado en la vida del ganador de 15 majors. No es la primera vez que Tiger Woods enfrenta una situación similar, recordando su arresto en 2017 por DUI y el grave accidente automovilístico de 2021 que puso en riesgo su carrera profesional.

En lo deportivo, el impacto también es significativo. Woods, quien en los últimos años ha luchado contra múltiples lesiones y apenas ha tenido apariciones esporádicas en el circuito, ve nuevamente comprometido su futuro inmediato. Su posible participación en el Masters de Augusta 2026 queda ahora en entredicho, en un momento donde intentaba mantenerse vigente tras su incursión en nuevos formatos como la liga TGL.

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Así, la figura de uno de los más grandes golfistas de todos los tiempos vuelve a quedar en el ojo del huracán, no por sus logros dentro del campo, sino por un nuevo capítulo fuera de él que reabre el debate sobre su estabilidad personal y el peso de su legado en la historia del deporte.