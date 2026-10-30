Denis Meléndez cuestiona a Concacaf y explica el zafarrancho: "Le dijo algo al profe"

Denis Meléndez no ocultó su dolor por la eliminación de Motagua ante Alajuelense en las semifinales de la Copa Centroamericana y también cuestionó la decisión arbitral en la polémica jugada que pudo terminar en penal para el Ciclón Azul: “Por ahí sentimos que también ese penal pudo haber sido el que nos diera el pase, pero no sé qué criterios tomaron ahí, porque se reclamó y el árbitro dijo que no, que venía de un compañero de él. Creo que si hubiese sido al revés, sí se hubiera apretado”, manifestó el futbolista. El mediocampista también explicó lo sucedido al finalizar el encuentro en el estadio Alejandro Morera Soto, donde se produjo un zafarrancho entre integrantes de ambos equipos. Según su relato, la mayoría de los jugadores de Motagua se había retirado después de saludar a sus rivales, pero un intercambio terminó provocando el incidente: “Nosotros la mayoría, incluso, nos saludamos después del partido. Vimos que todos estábamos tranquilos y la mayoría subimos. Por ahí creo que el capitán de ellos le dijo algo al profe y algunos jugadores que quedaban fueron a apartar y se armó un relajo ahí. La mayoría estábamos adentro porque miramos que todo estaba tranquilo, no pensábamos que iba a pasar una cosa de esas”, explicó. Sobre las declaraciones y los cruces entre ambos equipos, agregó: “Ellos sí pueden decir, pero si vos decís algo, todos lo toman a mal. Hay que saber perder, hay que saber ganar también”.

Tras quedarse sin la posibilidad de disputar la final regional, Meléndez aseguró que Motagua deberá concentrarse en la Liga Nacional, donde buscará conquistar el bicampeonato: “Nosotros estamos conscientes de que es lo que nos queda ahorita ya. Queríamos avanzar a la final de la Copa Centroamericana, pero no se dio. Tuvimos un gran partido, pero no se dio”, expresó. Finalmente, dejó claro el objetivo que les queda: “Que estén ahí apoyándonos y que nosotros vamos a dar nuestro mayor esfuerzo para llevarnos el bicampeonato”.

-- ENTREVISTA A DENIS MELÉNDEZ --

¿Cómo califican lo que pasó en Costa Rica?



La verdad que dolido porque creo que tuvimos el pase ahí, tuvimos el pase en nuestras manos y creo que no fuimos contundentes. Pero creo que el equipo en general hizo un gran partido, tuvimos y creamos bastantes ocasiones, como lo había dicho yo después del partido, que sabíamos que el partido iba a ser más abierto, que íbamos a tener más ocasiones. El fútbol duele porque la verdad que estábamos muy ilusionados y el grupo creía que podíamos pasar, pero bueno, no se nos dio. Por ahí sentimos que también ese penal pudo haber sido el que nos diera el pase, pero bueno, no sé qué criterios tomaron ahí, porque se reclamó y el árbitro dijo que no, que venía de un compañero de él y que no, pero creo que si hubiese sido al revés, creo que sí se hubiera apretado. ¿Qué tanto golpea en el grupo esto, lo anímico?



Pues duele, pero creo que este grupo es bastante maduro en ese aspecto. Creo que también nos dejó buenas sensaciones el partido. Por ahí no se logró el objetivo, pero creo que en líneas generales se trabajó bien, hicimos un gran encuentro, lo pusimos ahí a ellos contra las cuerdas. Entonces, creo que también se sacan cosas positivas y bueno, toca levantar cabezas y ya pensar en el partido del domingo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿Es un objetivo que creen que no han cumplido después de esta eliminación en la Copa Centroamericana?



Sí, teníamos todo para poder avanzar a la final, pero bueno, el fútbol es así, no es de merecer, es de hacer. Y bueno, lastimosamente esta vez nos quedamos otra vez ahí, a minutos de clasificar, pero bueno, esto es de aprender, de levantar cabezas y tratar de aprender de los errores. Ojalá que la próxima sí se nos dé. ¿Vos creés que, de cierto modo, en este caso Cartaginés y Alajuelense, se les faltó el respeto de algún modo, no solamente futbolístico, sino que también considera declaraciones de los técnicos y de los mismos jugadores?



Como lo decía el profe ayer también, ellos sí pueden decir, pero si vos decís algo, todos lo toman a mal. Y bueno, por ahí ellos sabrán, como dijo el profe, hay que saber perder, hay que saber ganar también. Entonces, bueno, ahí ya cada quien que haga su autocrítica, pero creo que sí, que a ellos no se les puede decir nada y ellos sí pueden decir. ¿Ese calentón al final del partido, qué pasó?



Mirá, nosotros la mayoría, incluso, nos saludamos después del partido. Como te digo, como hay que saber perder, nosotros saludamos en la cancha, vimos que todos estábamos tranquilos y la mayoría subimos. Por ahí creo que el capitán de ellos le dijo algo al profe y algunos jugadores que quedaban fueron a apartar y se armó un relajo ahí. Pero, la mayoría estábamos adentro porque miramos que todo estaba tranquilo, no pensábamos que iba a pasar una cosa de esas.