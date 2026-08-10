Diego Vázquez advierte al Alianza y aclara la situación de Harold Medina: "Está..."

Sobre el planteamiento que espera de Alianza , Vázquez anticipó un equipo que mantendrá su estructura y que buscará aprovechar las transiciones. “Es un equipo sólido que maneja un bloque medio-bajo, se defiende muy bien y, bueno, tiene buenas transiciones”, explicó.

Diego Vázquez , director técnico de Real Estelí , restó importancia a la estadística de Alianza FC como visitante y aseguró que el conjunto nicaragüense no se confiará de ese antecedente: “La estadística es importante para la previa, para sacar conclusiones, es una herramienta más, pero no es determinante”, comenzó señalando.

En cuanto a la situación de la plantilla, Diego Martín confirmó que Harold Medina está convocado, aunque su participación ante Alianza todavía no está definida debido a la lesión que ha venido arrastrando. “Viene de una lesión complicada” y “está mejorando”, explicó. El entrenador también informó que Marvin Fletes continúa recuperándose de un desgarro muscular y que todavía “no está al 100 %”, mientras que Marlon López se encuentra en recuperación tras sufrir una fisura en la mano.

Este equipo de Alianza lleva históricamente cuatro victorias, esta es su cuarta participación en Copa Centroamericana, pero este equipo no gana fuera de casa; sus cuatro victorias son de local. ¿Usted cree que esto le da cierta ventaja a Real Estelí, saber que a este equipo se le dificulta ganar de visitante?



La estadística es importante para la previa, para sacar conclusiones, es una herramienta más, pero no es determinante. Sabemos que todos los partidos tienen una historia diferente y, bueno, estamos muy bien. Sabemos que vamos a enfrentar un rival que viene también de ganar dos partidos. Si bien fueron en casa, no es un torneo sencillo, donde están campeones y subcampeones, y todos los partidos tienen su complejidad. Entonces, no nos confiamos para nada en eso, en nada. Tenemos que ser muy conscientes de desarrollar nuestra mejor versión el día de mañana para poder ganar.

En este caso, Alianza ha mostrado una defensa sólida. ¿Cómo ha trabajado el equipo en base a eso?



Sí, un equipo sólido en defensa, que se para bien atrás, comete pocos errores. De hecho, estos partidos no los cometió prácticamente. Entonces, tenemos que estar muy bien nosotros para poder abrir esa solidez que tiene Alianza, pero creo que tenemos las herramientas, tenemos los jugadores, estamos muy bien y esperemos realizarlo el día de mañana en el campo de juego.

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Real Estelí, en Copas Centroamericanas y en torneos internacionales, ha hecho respetar el Estadio Independencia. La Independencia ya se sabe es un estadio complicado incluso para equipos de la MLS o la Liga MX. Profe, tácticamente, ¿usted qué espera de Alianza?



Esperemos seguir por esa senda, como dije recién, haciendo respetar la localía, que siga siendo fuerte y así tiene que ser en este torneo. Si tenemos aspiración de pasar esta fase, tenemos que ser fuertes en casa. Y en cuanto a Alianza, lo que dije recién: es un equipo sólido que maneja un bloque medio-bajo, se defiende muy bien y, bueno, tiene buenas transiciones. Nosotros también tenemos buen ataque. Allá, en La Antigua, nos defendimos muy bien también, el bloque estuvo sólido y golpeamos en los momentos claves. Lo mismo hizo Alianza en sus dos partidos anteriores, estando de local. No creo que cambie la estructura que viene manejando porque viene, lógico, viene de ganar dos partidos. Entonces, esperamos algo similar a los partidos anteriores y, bueno, nosotros esperemos, como dije recién, estar muy bien, mejorar la versión que tuvimos en Antigua para poder ganar este partido.