Atlético y Barcelona ya conocen al árbitro para la vuelta: pitará por primera vez un duelo entre ambos equipos

La única derrota con <b>Turpin </b>como árbitro fue dolorosa, puesto que fue en la vuelta de los cuartos de final ante la <b>Roma </b>en la que el <b>Barcelona </b>quedó eliminado al perder 3-0.El francés dejó buen recuerdo para el fútbol español en las dos finales europeas que ha dirigido, puesto que acabaron con triunfo de <b>Real Madrid </b>y <b>Villarreal</b>, ante el <b>Liverpool </b>(1-0) en la Liga de Campeones en 2022, y frente al <b>Manchester United</b> (1-1 y victoria por penales) en la Liga Europa un año antes.En el otro partido de cuartos de final de la máxima competición continental que se juega este martes entre el <b>Liverpool </b>y el <b>PSG </b>en Anfield, el árbitro será el italiano <b>Maurizio Mariani</b>.Los parisinos, actuales campeones, afrontan la vuelta como favoritos por su victoria por 2-0 en la ida.