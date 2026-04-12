Atlético y Barcelona ya conocen al árbitro para la vuelta: pitará por primera vez un duelo entre ambos equipos

Atlético de Madrid y Barcelona se medirán este martes por el pase a las semifinales de la Champions League en el estadio Metropolitano, y ya conocen quién será el árbitro designado por la UEFA para dirigir el trascendental encuentro. Se trata del francés Clément Turpin que pitará por primera vez un duelo entre ambos equipos en la máxima competición continental.

Turpin estará asistido por Nicolas Danos y Benjamin Pages en las bandas, por Mathieu Vernice de cuarto asistente y Jérome Brisard en el VAR, todos ellos franceses, informa la UEFA en su web. Para el Atlético, que afronta el encuentro ante el Barcelona con ventaja tras el 0-2 en la ida, será la sexta ocasión en la que le pite en la Champions, con un balance de dos victorias, dos empates y dos derrotas. El último precedente fue el pasado 24 de febrero en la vuelta de la ronda posterior a la fase de grupos ante el Brujas , con victoria rojiblanca por 4-1. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En la anterior campaña, pitó la ida de los octavos ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, con triunfo del equipo blanco por 2-1.

Los cuatro partidos previos fueron en la fase de grupos: ante el Bayer Leverkusen en el Metropolitano en octubre de 2022 (2-2); el Porto en feudo portugués en diciembre de 2021, con victoria colchonera por 1-3; y en dos ocasiones ante el Bayern Múnich, con 1-1 en Madrid en diciembre de 2020, con Hansi Flick como técnico del cuadro bávaro, y 1-0 para los germanos en el Allianz Arena en diciembre de 2016. Al Barcelona, Turpin le ha pitado en cuatro ocasiones, con dos victorias para los azulgranas, una derrota y un empate. El último partido fue en la ida de las semifinales de la temporada pasada ante el Inter de Milán, con 3-3 en la capital catalana, el 30 de abril de 2025. También en casa dirigió al Barcelona, en la fase de grupos, en los encuentros contra el Dinamo de Kiev (1-0) en octubre de 2021 y Borussia Dortmund (3-1) en noviembre de 2019.