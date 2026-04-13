Flick va por la remontada ante el Atlético y habla del arbitraje: "Estoy calmado, ya sé lo que hay"

<b>Batalla por las semis </b>"Tenemos que centrarnos en tener una buena actuación y no tanto en el resultado, porque cuando jugamos bien somos capaces de marcar goles". <b>Vuelta</b>"Tengo la sensación que será diferente a la ida. Será increíble. Podemos remontar. Es posible. Sabemos que jugamos contra un Atlético fuerte, con buenos jugadores ofensivos y defensivos. Tenemos que estar fuertes en todas las facetas y aprovechar las posibilidades". <b>Lamine Yamal</b>"Creo que ha rendido muy bien. Estoy muy contento con él. Debe hacer lo que hace mejor, los uno contra uno. Tenemos que jugar como un equipo, es lo más importante. No me importa el aspecto individual. El equipo es lo más importante. Los partidos se pueden decidir por un momento. Esperemos que caiga de nuestro lado". <b>Sensaciones </b>"La mentalidad y la actitud son muy importantes mañana. Mi equipo, como ya dije, debe estar conectado con la afición. Y vemos el respeto que tenemos por nuestro rendimiento. Todas las acciones serán importantes. Tenemos que creer. El equipo está en el camino. Hay que ser valientes y jugar bien. Tenemos calidad. En los partidos contra el Atlético solemos ser un equipo mejor".