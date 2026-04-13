Flick va por la remontada ante el Atlético y habla del arbitraje: "Estoy calmado, ya sé lo que hay"

Hansi Flick compareció en rueda de prensa para valorar el cruce de vuelta de los cuartos de final de la Champions contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, que se disputará este miércoles a partir de la 1:00 PM. El entrenador del Barcelona se mostró seguro de que su equipo puede remontar el 2-0 que sufrió la semana pasada en el Camp Nou, y confía que el colegiado francés Clément Turpin hará el mejor trabajo posible.

Batalla por las semis "Tenemos que centrarnos en tener una buena actuación y no tanto en el resultado, porque cuando jugamos bien somos capaces de marcar goles". Vuelta No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Tengo la sensación que será diferente a la ida. Será increíble. Podemos remontar. Es posible. Sabemos que jugamos contra un Atlético fuerte, con buenos jugadores ofensivos y defensivos. Tenemos que estar fuertes en todas las facetas y aprovechar las posibilidades". Lamine Yamal "Creo que ha rendido muy bien. Estoy muy contento con él. Debe hacer lo que hace mejor, los uno contra uno. Tenemos que jugar como un equipo, es lo más importante. No me importa el aspecto individual. El equipo es lo más importante. Los partidos se pueden decidir por un momento. Esperemos que caiga de nuestro lado". Sensaciones "La mentalidad y la actitud son muy importantes mañana. Mi equipo, como ya dije, debe estar conectado con la afición. Y vemos el respeto que tenemos por nuestro rendimiento. Todas las acciones serán importantes. Tenemos que creer. El equipo está en el camino. Hay que ser valientes y jugar bien. Tenemos calidad. En los partidos contra el Atlético solemos ser un equipo mejor".

Marc Bernal y De Jong "Frenkie está mejor que Bernal. Lo veremos hoy. Será complicado. Frenkie podría ser titular. No lo hemos decidido". Gavi "Gavi puede jugar. Es un futbolista que lo da todo por el club, siempre. Nunca tiene miedo de nada. Es una situación muy buena. Ya veremos si sale de titular o no. Lo decidiremos tras la sesión". Una final "No lo es, pero me gustaría ganar el partido. Lógicamente. Es lo queremos y creemos en ello. Estamos cien por cien centrados en ello". Arbitraje "Estoy calmado. Ya sé lo que hay. Es un árbitro con experiencia, no hay ninguna duda".