Haaland está intratable: Manchester City tritura al Dortmund y se mete a la pelea por el liderato de la Champions League

El dominio era total de los locales, y otra combinación entre Savinho y Haaland fue desbaratada por la defensa alemana cuando el noruego se preparaba para definir. La insistencia tuvo premio posteriormente cuando Tijjani Reijnders filtró un pase entre líneas para Foden, que controló solo fuera del área, se giró con calma y colocó un disparo raso al palo largo, imposible para Kobel.En la celebración, el inglés se llevó la mano a la boca mandando callar. El equipo de Guardiola no bajó el ritmo, y Haaland inició una jugada tras un saque rápido de falta y, rodeado por tres defensas, cedió el balón a Nico O’Reilly, que se topó de nuevo con el portero. El suizo no pudo hacer nada seis minutos después tras un centro de Jeremy Doku desde la izquierda y Haaland, liberado de marca, remató al fondo de la red, aunque no celebró su vigésimo séptimo tanto de la temporada.