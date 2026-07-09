El arte de habitar otros mundos: la historia de Alexandra Zangari en el cosplay hondureño

Para Alexandra Díaz Zangari, originaria del departamento de Cortés, la fascinación por la ficción y el arte no es algo reciente. A sus 25 años, recuerda cómo desde niña el universo de los videojuegos capturaba su imaginación, al punto de escaparse de casa solo para ir a jugar en las populares “maquinitas”. Esa curiosidad infantil fue la semilla que germinaría hasta convertirla en una apasionada y dedicada exponente del mundo del cosplay.

Hoy en día, realizar un cosplay se ha convertido en una experiencia casi ritualista para ella. Más que un simple pasatiempo, es una puerta que le permite adoptar la piel de un personaje ficticio y habitar sus fantásticos mundos, aunque sea por unas cuantas horas. Por esta razón, Zangari es sumamente cuidadosa al momento de elegir a quién personificar, buscando siempre que exista una fuerte remembranza y conexión con su propia personalidad.

En medio del ritmo acelerado del mundo actual, el proceso de confeccionar un traje desde cero le resulta profundamente terapéutico. Para Zangari, estos atuendos trascienden la tela y el hilo; son expresiones artísticas en sí mismos que encapsulan sentimientos y experiencias vitales. Toda esta dedicación creativa se sostiene sobre un pilar emocional fundamental que ella ha adoptado como su lema de vida: “creo en mí misma”.

Más allá del taller de confección, la verdadera magia ocurre al compartir con los demás. Estar rodeada de personas que disfrutan y comprenden este mismo arte es, en sus palabras, la mejor parte de la experiencia. La máxima victoria para Zangari no radica en ganar una competencia, sino en lograr que las personas esbocen una sonrisa genuina al reconocer instantáneamente al personaje que está encarnando con tanto esmero. Con los años de experiencia que respaldan su trayectoria, Zangari extiende una invitación abierta a quienes sientan curiosidad por esta disciplina. Ella anima a las personas a dejar el miedo atrás, intentarlo y formar parte activa de la escena cosplay en Honduras. Destaca que este es un movimiento que cada vez cobra más fuerza en el país y que se caracteriza por ofrecer un espacio seguro, completamente libre de prejuicios y juzgamientos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE