¡La primera Comic Con Honduras fue un éxito masivo en todos los sentidos!

Para todos los amantes del maravilloso mundo de la cultura geek, la Comic Con es un sueño hecho realidad, con todo lo que ofrece, siempre habrá algo interesante para todos. No es para menos, pues se trata del evento de esta índole de mayor magnitud que se ha celebrado en nuestro país. Para ser la primera Comic Con, podemos afirmar con seguridad que tanto organizadores como asistentes están satisfechos con lo logrado, dejando la vara muy alta para futuros proyectos.
Desde temprano por la mañana, los stands de patrocinadores y emprendedores recibieron a los primeros asistentes, ofreciendo sus productos y merch relacionada con la cultura geek y anime. El ambiente estuvo permanentemente cargado de este sentimiento de pertenencia, donde uno está exactamente donde debería, rodeado de personas que disfrutan de sus mismas aficiones, libre de prejuicios y cohibiciones.
Los cosplayers engalanaron el lugar, personificando a sus personajes favoritos, mostrando un enorme talento a través de la confección de sus trajes y la interpretación de los personajes en cuestión. Los asistentes disfrutaron de tomarse fotografías con estos artistas y conservar un recuerdo especial de este evento.
Los emprendedores ofrecieron diversos productos, desde figuras, cómics y manga, hasta memorabilia más discreta como pines o stickers. Los artistas también desplegaron su arte, poniéndolo a la venta para que puedan llevarse una obra hecha con cariño, pasión, y sobre todo, muchísimo talento e ilusión.
Y no podemos olvidarnos de los invitados especiales de esta primera edición, con el actor Finn Jones (Iron Fist) y la actriz Natalia Tena (Game of Thrones, Harry Potter) haciendo presencia por primera vez en Honduras, animando al público y compartiendo algunas experiencias. También los actores del doblaje Juan Carlos Tinoco y René García aportaron sus icónicas voces al evento, junto a César Franco, popular cantante de openings.
Sin duda, esta primera edición de la Comic Con Honduras no solo cumplió con las expectativas, sino que marcó un hito histórico para la comunidad geek del país. Entre el talento de los cosplayers, el esfuerzo de los emprendedores, la calidez de los invitados internacionales y, sobre todo, la pasión de un público que finalmente encontró su espacio, el evento demostró que la cultura pop une fronteras y genera comunidad. Con las puertas ya cerradas y la nostalgia a flor de piel, queda la certeza de que este es solo el inicio de un viaje extraordinario.