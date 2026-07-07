¡La primera Comic Con Honduras fue un éxito masivo en todos los sentidos!

Para todos los amantes del maravilloso mundo de la cultura geek, la Comic Con es un sueño hecho realidad, con todo lo que ofrece, siempre habrá algo interesante para todos. No es para menos, pues se trata del evento de esta índole de mayor magnitud que se ha celebrado en nuestro país. Para ser la primera Comic Con, podemos afirmar con seguridad que tanto organizadores como asistentes están satisfechos con lo logrado, dejando la vara muy alta para futuros proyectos.



Desde temprano por la mañana, los stands de patrocinadores y emprendedores recibieron a los primeros asistentes, ofreciendo sus productos y merch relacionada con la cultura geek y anime. El ambiente estuvo permanentemente cargado de este sentimiento de pertenencia, donde uno está exactamente donde debería, rodeado de personas que disfrutan de sus mismas aficiones, libre de prejuicios y cohibiciones.

Los cosplayers engalanaron el lugar, personificando a sus personajes favoritos, mostrando un enorme talento a través de la confección de sus trajes y la interpretación de los personajes en cuestión. Los asistentes disfrutaron de tomarse fotografías con estos artistas y conservar un recuerdo especial de este evento.

Los emprendedores ofrecieron diversos productos, desde figuras, cómics y manga, hasta memorabilia más discreta como pines o stickers. Los artistas también desplegaron su arte, poniéndolo a la venta para que puedan llevarse una obra hecha con cariño, pasión, y sobre todo, muchísimo talento e ilusión.