Todo listo para la primera Comic Con Honduras este 4 y 5 de julio en Expocentro

La gran fiesta se llevará a cabo en las amplias instalaciones de Expocentro los días sábado 4 y domingo 5 de julio, abriendo sus puertas desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. Durante dos días consecutivos, los asistentes tendrán la oportunidad de sumergirse en un universo lleno de magia, color y nostalgia, diseñado especialmente para los amantes de la cultura pop nacional. El ambiente ya se empieza a sentir vibrante gracias a la espectacular agenda de actividades programadas. Los organizadores han confirmado que el público podrá disfrutar de intensas jornadas de trivia, divertidos concursos de karaoke, emocionantes torneos de videojuegos y, por supuesto, las impresionantes pasarelas de cosplay, donde los mejores talentos locales exhibirán sus mejores trajes. Además, habrá una enorme zona comercial con venta de productos coleccionables, recuerdos exclusivos y una variada oferta de alimentos.

Como antesala a este magno evento, hoy se llevó a cabo una concurrida conferencia de prensa en el Hotel Hilton. El ambiente estuvo repleto de emoción con la presentación oficial de las estrellas internacionales que engalanarán la convención, quienes compartieron su entusiasmo por compartir de cerca con el público hondureño durante todo el fin de semana. Entre las grandes celebridades que brillaron en la conferencia destacan los reconocidos actores de Hollywood Natalia Tena y Finn Jones. Junto a ellos, la nostalgia y el talento del doblaje latinoamericano se hicieron presentes con las icónicas voces de René García y Juan Carlos Tinoco, acompañados por los talentosos intérpretes musicales César Franco y Pablo Leal, quienes prometen hacer vibrar el escenario principal.