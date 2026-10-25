  1. Frase del dia

Adalid Puerto

Volvemos a casa, quieran o no. Lamentablemente, esto de la televisora (TVC) está perjudicando a la Liga Nacional, porque es la que te obliga a jugar; tú juegas un viernes, un lunes, un martes... estamos sufriendo”

25 de octubre de 2026 a las 06:00
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