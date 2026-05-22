  1. Frase del dia

Brian Farioli

Este equipo ha pasado muchas malas en este torneo, muchas lesiones, problemas extra futbolísticos y un montón de cosas y se mantuvo fortalecidos. Ojalá Dios quiera y nos ayude a levantar la décima

22 de mayo de 2026 a las 06:00
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