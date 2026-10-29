  1. Frase del dia

Edrick Menjívar

Siempre he dicho que siempre que Olimpia no gana un título es un fracaso, independientemente del torneo que se discuta. Hay mucha gente a la que no le gusta esa palabra.

29 de octubre de 2026 a las 06:00
Unime ahora al canal
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias